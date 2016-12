50 ans pour les Éleveurs de porcs de la Mauricie!

C’est dans un cadre festif que les Éleveurs de porcs de la Mauricie ont soufflé leurs 50 bougies! En effet, l’organisation a profité du traditionnel méchoui du Festival de la Galette de Sarrasin de Louiseville pour festoyer avec la population. Cet événement a été précédé d’une célébration protocolaire où plusieurs intervenants du monde agricole de la région et d’ailleurs au Québec se sont rassemblés pour souligner cet anniversaire.

Benoît Magny, président des Éleveurs de porcs de la Mauricie, estime important de se remémorer le chemin parcouru de cette industrie dans notre région. « Cela n’a pas toujours été facile, nous avons eu notre lot d’épisodes de maladies et de crises économiques, mais les éleveurs de porcs ont toujours fait preuve de persévérance et de résilience. Avec détermination, nous n’avons cessé d’améliorer la rentabilité et l’efficacité de nos entreprises, nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli! », d’ajouter M. Magny.

C’était le 11 août 1966 qu'était officiellement fondée la Fédération des propriétaires de porcs du Québec! À cette époque, en Mauricie, la production était plutôt marginale et les éleveurs commençaient à peine à s’organiser. Cinquante années plus tard, la production a connu une forte croissance et est devenue un secteur économique important au Québec et dans la région. « Nous sommes des développeurs économiques, des hommes et des femmes d’affaires qui contribuent au maintien et à l’essor de nos ruralités », a rappelé M. Magny.

Un secteur économique d’importance au Québec et en Mauricie

Le porc est désormais la première production agricole exportatrice du Québec. Le secteur porcin génère des retombées économiques de plus de 2,55 milliards de dollars. Environ 70 % de la production porcine québécoise est exportée, ce qui représente près de 45 % des exportations canadiennes (en valeur). Le porc du Québec est dégusté dans plus de 125 pays, ce qui représente 8 % du commerce mondial du porc. En Mauricie, le secteur porcin génère 181 millions de dollars en retombées économiques, 1 782 emplois et on y dénombre plus de 70 entreprises porcines et de transformation.