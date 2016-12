Québec confirme la réalisation d’un projet d’investissement de plus de 6,2 millions de dollars en Mauricie

Une importante aide financière de 2 167 000 $ a été accordée à l'entreprise Marquis Imprimeur pour la réalisation à Louiseville, en Mauricie, de son projet d'agrandissement et de modernisation, évalué à 6 251 000 $.

L'aide gouvernementale est accordée sous la forme d'un prêt de 1 667 000 $ provenant d'Investissement Québec et d'un prêt de 500 000 $ issu du Fonds de diversification économique du Centre‑du‑Québec et de la Mauricie.

Ce soutien financier permettra à l'entreprise d'acquérir le bâtiment où elle est présentement locataire ainsi que des équipements d'impression spécialisés et un logiciel de gestion de la clientèle. Avec ces investissements, Marquis Imprimeur augmentera sa capacité de production et accroîtra ses ventes sur les marchés hors Québec.

« Il y a trois piliers importants pour le développement économique du Québec : le manufacturier innovant, les exportations et l'entrepreneuriat. Le projet d'investissement présenté aujourd'hui par Marquis Imprimeur consolide ces piliers. L'entreprise acquiert des équipements spécialisés (manufacturier innovant), qui lui permettront d'augmenter ses ventes hors Québec (exportations), et cette initiative est possible grâce au leadership et à la vision à long terme des dirigeants de l'entreprise (entrepreneuriat) », a déclaré la ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade, qui était présente lors de cette annonce.

Pour l'occasion, elle était accompagnée de l'adjoint parlementaire du ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et député de Maskinongé, M. Marc H. Plante.

« Marquis Imprimeur fait partie des entreprises manufacturières les plus importantes de la Mauricie. C'est donc avec enthousiasme que nous soutenons la réalisation de son projet, qui contribuera à stimuler et à diversifier davantage notre économie régionale », a ajouté le député Marc H. Plante.

Soulignons que les investissements réalisés par Marquis Imprimeur et la croissance de ses revenus ont permis de créer 30 emplois à Louiseville au cours des douze derniers mois, pour un total de 141 emplois au sein de l'entreprise.

« Pour notre gouvernement, la vitalité économique de nos régions est une priorité. L'annonce d'aujourd'hui démontre d'ailleurs, une fois de plus, que nos entreprises bénéficient de solides appuis pour mettre en place des projets économiques structurants, notamment en Mauricie », a fait savoir la vice‑première ministre et ministre responsable des PME, de l'Allègement réglementaire et du Développement économique régional, Mme Lise Thériault.

« Le Fonds de diversification économique du Centre‑du‑Québec et de la Mauricie permet de donner à nos entreprises l'impulsion nécessaire afin qu'elles puissent croître et poursuivre leurs efforts de diversification dans de nombreux secteurs d'activité de notre économie », a conclu la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie Boulet.

Rappelons que le Fonds de diversification économique du Centre-du-Québec et de la Mauricie offre des outils financiers souples aux PME de ces régions. Il permet entre autres de soutenir la création, le démarrage et la croissance d'entreprises performantes et innovantes, en plus d'appuyer des projets de développement de nouveaux produits ou procédés.

Pour obtenir davantage d'information sur ce fonds ainsi que sur les projets appuyés, consultez le www.economie.gouv.qc.ca/plancdqmauricie.

À propos de Marquis Imprimeur

Fondée à Montmagny en 1937, Marquis Imprimeur est une entreprise spécialisée dans l'impression. Elle possède 5 établissements situés à Montmagny, à Louiseville, à Sherbrooke et à Québec, et emploie 365 personnes, dont 141 à Louiseville.

L'entreprise est le plus grand imprimeur de livres monochromes au Canada et le 12e en Amérique du Nord. Elle est présente sur les marchés canadien et américain ainsi qu'en France et en Angleterre. D'ailleurs, plus de 50 % de ses ventes sont réalisées hors Québec.