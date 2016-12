Caroline Doucet est la nouvelle présidente du club Kiwanis de Trois-Rivieres

Le 26 septembre a eu lieu le souper Kiwanis à l’Hôtel Delta de Trois-Rivières, le Club a procédé à la nomination de Mme Caroline Doucet, architecte associée, chez Doucet + Turcotte architectes inc. comme présidente pour le club pour les deux prochaines années. Le club tient à remercier, Monsieur Steve Lafontaine, propriétaire du Tonix gym et spa urbain, qui occupait le poste depuis septembre 2014. Merci pour ton implication et ton dévouement.



À propos du club Kiwanis

Après plus de 65 années de service à la communauté de Trois-Rivières, la mission du Club Kiwanis de Trois-Rivières est de supporter de nombreuses causes comme le Centre de pédiatrie social de Trois-Rivières.



Chaque année, le Club Kiwanis organise des collectes de fonds pour permettre de répondre à la demande. Comme, par exemple, le souper homard qui aura lieu cette année le 28 mai à l’Université du Québec à Trois-Rivières (Caps), les billets seront en vente à partir du 10 février prochain. De plus, nous avons chaque année la vente des sacs de pommes qui se déroule en septembre. Les bénévoles réalisent du porte-à-porte et nous avons aussi le volet corporatif.