Recherche et éducation en entrepreneuriat et PME : la Mauricie se démarque

Les acteurs de l’éducation de la Mauricie accueilleront plus de 250 congressistes experts en entrepreneuriat et PME, du 25 au 28 octobre, alors que se tiendront conjointement un congrès international et un colloque sur le campus de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR).



Ces deux événements sont organisés d’une part par l’Institut de recherche sur les petites et moyennes entreprises de l’UQTR (INRPME), l’initiateur du projet, et d’autre part par un effort combiné des établissements d’enseignement de la Mauricie – du primaire à l’université –, regroupés au sein de la Table régionale de l’éducation de la Mauricie (TREM). Cette collaboration inédite des établissements permettra de positionner la Mauricie comme un pôle majeur d’éducation et de recherche en entrepreneuriat et PME. Des moments de rencontre et des entrecroisements entre ces deux événements d’envergure favoriseront les échanges entre la théorie et la pratique.



13e Congrès international francophone en entrepreneuriat et PME (CIFEPME)

Organisé par l’INRPME et parrainé par l’Association internationale de recherche en entrepreneuriat et PME (AIREPME), l’événement réunira plus de 150 chercheurs d’une vingtaine de pays et se tiendra du 25 au 28 octobre sous le thème La recherche en entrepreneuriat et PME : vers de n ouveaux horizons .



Trois chercheurs de renommée internationale, soit Saras D. Sarasvathy (Darden School of Business, University of Virginia), Shaker A. Zahra (Carlson School of Management, University of Minnesota), ainsi que Denis Grégoire (Syracuse University, actuellement professeur invité à HEC Montréal), viendront partager leurs visions lors de conférences de prestige. Ces conférences s’ajouteront aux diverses activités scientifiques du colloque (journée de formation de jeunes chercheurs, présentations, table rondes, concours d’affiches, etc.).



Mme Lise Thériault, vice-première ministre du Québec et ministre responsable des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Allègement réglementaire et du Développement économique régional, se joindra aux congressistes lors de la journée inaugurale au cours de laquelle elle fera une allocution, à 18 h. La programmation de l’événement est disponible sur le site www.cifepme2016.org.



2e Colloque Éducation-Entrepreneuriat : Innovations pédagogiques et partage d’expérience

Ce colloque, inspiré par le 12e Congrès du CIFEPME et faisant suite au Premier forum sur les retombées de l’entrepreneuriat éducatif en Mauricie de 2012, se déroulera du 26 au 27 octobre à l’UQTR. En provenance de différentes régions du Québec, près de 120 professionnels, enseignants, formateurs et chercheurs centrés sur la pratique éducative en entrepreneuriat aborderont les problématiques parallèles de la pédagogie à valeur entrepreneuriale tout au long du parcours scolaire dans divers ateliers, tables rondes et panels. On y présentera des expériences d’accompagnement d’élèves et d’étudiants du primaire à l’université dans le domaine de l’entrepreneuriat éducatif.



Divers thèmes seront abordés, soit les cercles d’innovation pédagogique, les entreprises-école, les parcours entrepreneuriaux, la préincubation, le tutorat et le mentorat d’affaires. Quelques questionnements seront également soulevés en matière de transmission des valeurs entrepreneuriales et en accompagnement au démarrage d’entreprises.



Les congressistes voudront mettre en lumière les bonnes pratiques et définir les stratégies efficaces pour obtenir l’appui des décideurs des pouvoirs publics, du milieu socioéconomique et des entreprises face aux initiatives des établissements scolaires. La programmation complète de l’événement est disponible sur le site http://entrepreneuriat.cegeptr.qc.ca/colloque/.