Le député Jean-Denis Girard confirme la réalisation d’un projet d’investissement de 1,5 million de dollars à Trois-Rivières

Le député de Trois-Rivières, M. JeanDenis Girard, annonce, au nom de la vice-première ministre et ministre responsable des Petites et Moyennes Entreprises et du Développement économique régional, Mme Lise Thériault, le versement, par l’entremise du Fonds de diversification économique du Centre-du-Québec et de la Mauricie, d’une contribution financière de 400 000 $ à l’entreprise Yvon Couture pour la réalisation d’un projet d’investissement évalué à 1,5 million de dollars.

L’entreprise souhaite agrandir son bâtiment actuel et acquérir de nouveaux équipements afin de diminuer ses coûts de production et d’accroître ses revenus d’ici les trois prochaines années. Le projet vise à lui permettre d’augmenter sa productivité et d’offrir de nouveaux services de fabrication à valeur ajoutée. Il mènera à la création de cinq emplois.

« Notre gouvernement est fier d’être un partenaire de cette PME dynamique et innovante, laquelle prend part activement à l’essor économique de la région de Trois-Rivières et, par le fait même, à celui de tout le Québec. Nos PME sont créatrices d’emplois et contribuent à ouvrir de nouvelles perspectives vers une croissance plus durable et diversifiée », a mentionné le député Jean-Denis Girard.

Fondée dans les années 1950, l’entreprise Yvon Couture est spécialisée dans le revêtement de produits en métal et dans le domaine de la corrosion industrielle. Elle a développé une expertise en réhabilitation et en renforcement de conduites d’oléoduc et de pipeline ainsi qu’en ce qui a trait aux revêtements de type industriel. Elle offre trois produits et services, soit le revêtement, le système de réparation permanente ainsi que le nettoyage et la réparation de surfaces.

« L’entrepreneuriat, le secteur manufacturier innovant et les exportations constituent les trois piliers sur lesquels repose la vision de notre gouvernement pour le développement économique du Québec. C’est pourquoi nous redoublons d’efforts pour offrir aux entreprises les outils financiers adéquats, comme le Fonds de diversification économique du Centre-du-Québec et de la Mauricie, afin que chaque dollar investi génère davantage de projets et d’emplois », a fait savoir la ministre Lise Thériault.

« Dans toute économie ouverte sur le monde, comme celle de la Mauricie, la croissance des entreprises repose sur l’innovation, la hausse de productivité et les investissements privés. Le secteur manufacturier est l’un des secteurs qui créent le plus de richesse au Québec, et il occupe une place importante dans la région », a pour sa part indiqué la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie Boulet.

Rappelons que le Fonds de diversification économique du Centre-du-Québec et de la Mauricie offre des outils financiers souples aux PME de ces régions. Il permet entre autres de soutenir la création, le démarrage et la croissance d’entreprises performantes et innovantes, en plus d’appuyer des projets de développement de nouveaux produits ou procédés.