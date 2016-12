Le Conseil du Loisir scientifique Mauricie, Centre-du-Québec devient Technoscience Mauricie, Centre-du-Québec

Déterminé depuis près de 35 ans à promouvoir le goût des sciences et des technologies chez les jeunes de la Mauricie, Centre-du-Québec, à encourager l’émergence d’une relève scientifique et à soutenir l’enseignement des sciences et des technologies, le Conseil du Loisir Scientifique Mauricie, Centre-du-Québec change de nom et de logo pour devenir Technoscience Mauricie, Centre-Québec. Membre du Réseau Technoscience, il continue d’offrir les programmes suivants partout en région : Expo-Sciences, Défis technologiques, Club des Débrouillards et Les Innovateurs à l’école. Il assure également la diffusion de plusieurs trousses et animations pédagogiques en science pour le primaire et le secondaire.

Un nouveau nom et un nouveau logo plus près sa mission

Avec son nouveau nom, Technoscience Mauricie, Centre-du-Québec se rapproche de sa mission. L’objectif de ce changement étant de présenter une image qui nous positionne en tant qu’acteur du milieu de la science et de la technologie, en plus de renforcir notre appartenance à notre réseau.

À l’hiver 2016, le Réseau CDLS-CLS a organisé, un concours afin de rassembler des suggestions pour la nouvelle image du Réseau et celui des CLS. Le nom Technoscience a été soumis par un enseignant.

«En tant qu’organisme régional membre du Réseau Technoscience, nous avons décidé d’adopter le changement de nom initié par le Réseau Technoscience. D’autant plus que Technoscience nous définit davantage et nous rapproche de notre mission. Technoscience Mauricie, Centre-du-Québec est fier de contribuer à la force d’un réseau qui offre une gamme d’activités éducatives à la relève scientifique de notre milieu.» précise Mme Nancy Mignault, directrice générale de Technoscience Mauricie, Centre-du-Québec.

Technoscience Mauricie, Centre-du-Québec est soutenu financièrement par le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, par l’entremise du programme NovaScience.