Les travaux de restauration et de rénovation de l’église St. James sont complétés

Entre juin 2015 et août 2016, la Corporation de développement culturel de Trois-Rivières a entrepris le chantier de restauration et de rénovation de l’église St. James et de son presbytère. Cette réalisation au coût présentement de 3 300 000 $ a été possible grâce à la contribution de 2 462 700 $ du ministère de la Culture et des Communications, de 100 000 $ de la Conférence régionale des élus de la Mauricie et de 720 000 $ de la Ville de Trois-Rivières.

Programme de restauration Le programme de restauration de l’ensemble immobilier St. James reflète l’évolution historique, fonctionnelle et surtout stylistique du bâtiment. Les principes qui régissent les choix de matériaux sont le respect de l’intégrité physique du lieu, la reconnaissance et la valorisation des composantes et méthodes constructives originales, de même que la préservation des composantes reconnues comme des apports valables au cadre bâti au cours des trois derniers siècles.



La nature des travaux

La portée des travaux se résume principalement aux actions suivantes :

Restauration de la maçonnerie.

Restauration et remplacement des portes et des fenêtres.

Restauration des portiques situés à l’avant du bâtiment.

Remplacement du revêtement de la toiture.

Redressement et solidification du clocher.

Intégration d’une nouvelle entrée secondaire de style contemporain.  Nouvelle issue de secours donnant à l’arrière du presbytère.

Aménagement paysager.



Un héritage patrimonial

Unique au pays et haut lieu historique, l’église St. James est l’un des plus anciens bâtiments trifluviens. L’église St. James et son presbytère sont pour Trois-Rivières un héritage patrimonial inestimable et c’est pourquoi la Corporation de développement culturel de Trois-Rivières a souhaité lui redonner ses lettres de noblesse, et ce, participant à sa mise en valeur et en contribuant à son rayonnement par une occupation de ses lieux. Ainsi voit le jour le Centre d’art des Récollets – St. James où se côtoie la diffusion du patrimoine par des visites patrimoniales de la chapelle, en collaboration avec le Musée des Ursulines, la diffusion des arts de la scène par des activités culturelles de tout acabit dont la présentation de la série Musique de chambre de l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières et par le maintien de l’atelier de production des Sages Fous, partenaires de premier plan.

L’œuvre du 1 %

On ne peut garder sous silence l’impact positif qu’a eu l’installation de l’œuvre du 1 % de l’artiste trifluvienne Annie Pelletier. Deux à deux, face à face : donnons-nous la main et jouons sur la place! est un diptyque sculptural extérieur aménagé dans les deux niches de la façade du Centre d’art des Récollets – St. James. Chacune d’elles est investie par une sculpture métallique d’échelle humaine figurant un individu en mouvement cherchant à capter le regard de l’autre en s’extrayant légèrement de l’enceinte qui l’accueille. Inspirée de la statuaire traditionnelle, l’œuvre se veut faire écho à la nouvelle vocation culturelle du bâtiment en évoquant l’idée d’expression, de gestes et de mouvements propres aux arts de la scène et au théâtre.