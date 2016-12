Huit fermes de la Mauricie accueilleront les visiteurs

C’est le 11 septembre prochain que se déroulera la 14e édition des Portes ouvertes sur les fermes du Québec, événement auquel participeront huit fermes de la région. L’UPA Mauricie invite la population à visiter les entreprises hôtes afin d’en apprendre davantage sur le domaine agricole et le métier d’agriculteur.

Un circuit diversifié Beau temps, mauvais temps, à vélo, en moto, en auto ou en autobus, plusieurs activités se dérouleront de 10 h à 16 h sur les différents sites ouverts au public. Visites des installations, dégustations de produits, jeux pour les enfants, une panoplie d’activités attendent les visiteurs pour une expérience variée et riche en découvertes.

Dans le secteur Maskinongé les fermes participantes sont : Passion Lavande (lavande et tournesol), Le Rieur Sanglier (sangliers et cerfs japonais), Ferme Nouvelle-France (grains, fruits divers et produits maraîchers), Domaine & Vins Gélinas (viniculture), Vignoble Prémont (viniculture), Vignoble et Domaine Beauchemin (viniculture) et Ferme Boisblanc Holstein (lait et bovins). Dans le secteur des Chenaux, l’entreprise participante est la ferme Daniel Veillette (Domaine de Joriane) (horticulture et viniculture).

Plusieurs moyens pour s’y rendre

Les gens souhaitant se rendre directement sur les fermes peuvent consulter l’itinéraire sur le site web www.upacestmoi.ca/portesouvertes. Il vous sera possible de vous repérer grâce à une signalisation qui sera disposée près des grands axes routiers.

Mais pourquoi ne pas laisser l’automobile à la maison et vous faire conduire? Des trajets d’autobus ont été organisés en partance de Louiseville et de Trois-Rivières pour une balade champêtre hors du commun. Mais surtout, c’est tout à fait gratuit.

Départ de Trois-Rivières

Deux circuits d’autobus sont organisés et ouverts à tous. Les départs se feront à 9 h et 10 h du Parc Champlain à Trois-Rivières. L’animation dans les autobus ainsi que sur certaines fermes se fera par des étudiants en Tourisme du Collège Laflèche.



Départ de Louiseville

Les entreprises agricoles de la MRC de Maskinongé seront plus accessibles que jamais cette année grâce à deux autobus mis gratuitement à la disposition des citoyens. Deux circuits seront offerts au choix. Les deux circuits termineront leur course au Marché public de Saint-Élie-de-Caxton.

Les départs s’effectueront sur le coup de 9 h 30 de la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie située au 75, avenue Saint-Laurent à Louiseville. Le retour est prévu au même endroit vers 16 h. Les places sont limitées. Premier arrivé, premier servi!

Une popularité qui ne se dément pas

Devenue au fil des années la plus importante vitrine sur le savoir-faire des agriculteurs et des agricultrices, l’activité permettra de visiter gratuitement plus d’une centaine d’installations agricoles en province. Depuis le début de cette activité en 2003, plus de 1,7 million de visiteurs ont franchi les portes des fermes québécoises, dont 75 000 en Mauricie.

La réalisation de cet événement est rendue possible grâce à des partenaires régionaux d’importance, dont notamment Desjardins Entreprises, qui est un acteur majeur dans les services financiers agricoles; le Collège Laflèche, La Coop Agrivert et La Coop Univert, les députés de Maskinongé et de Champlain à l’Assemblée nationale : Marc H. Plante et Pierre-Michel Auger ainsi que la MRC de Maskinongé.

–