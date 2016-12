ESPACE Mauricie présente son rapport annuel et les membres de son conseil d’administration

Le 14 juin dernier, ESPACE Mauricie tenait son assemblée générale annuelle et présentait son rapport d’activité pour l’année 2015-2016, en plus de nommer les membres de son conseil d’administration pour la prochaine année, soit 2016-2017.

Pour l’année 2015-2016, c’est-à-dire du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, près de 700 enfants ont été informés et outillés et un peu plus d’une centaine d’adultes (parents, personnel éducatif et de garde), seulement dans le cadre de nos ateliers de prévention. En 27 ans d’existence, c’est 31 194 enfants et 9 135 adultes.

Rappelons qu’ESPACE Mauricie œuvre à la prévention de toutes les formes de violence faite aux enfants, que celle-ci soit verbale, psychologique, physique, sexuelle ou qu’elle se rapporte à la négligence et l’intimidation. ESPACE Mauricie offre le programme ESPACE aux enfants de 3 à 12 ans ainsi qu’aux adultes de leur entourage, via les écoles primaires et les centres de la petite enfance (CPE) de la Mauricie.

Issu du programme CAP de l’International Child Assault Prevention aux États-Unis, le programme ESPACE a fait sa renommée au Québec depuis plus de 30 ans. Il existe aujourd’hui 11 organismes ESPACE à travers le Québec, tous membres du Regroupement des organismes ESPACE du Québec (ROEQ), dont un en Mauricie.

Lors de son assemblée générale annuelle, ESPACE Mauricie a également élu les membres de son prochain conseil d’administration pour l’année 2016-2017.