Le député Jean Denis Girard confirme la réalisation d’un projet d’investissement totalisant plus de 1,2 M$ à Trois Rivières

Le député de Trois Rivières, M. Jean Denis Girard, a confirmé, au nom de la vice-première ministre, ministre responsable des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Allègement réglementaire et du Développement économique régional, ministre responsable de la Condition féminine et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Lise Thériault, l’attribution, par l’entremise du Fonds de diversification économique du Centre du Québec et de la Mauricie, d’une aide financière totalisant 341 914 $ à l’entreprise Inter Clôtures pour la réalisation de son projet d’investissement, évalué à 1 264 491 $, à Trois Rivières, en Mauricie.

« La croissance des entreprises partout au Québec est une priorité affirmée et réaffirmée maintes fois par notre gouvernement. C’est pourquoi nous sommes fiers de soutenir ce projet, qui renforcera la réputation d’excellence d’Inter Clôtures, dont le savoir faire unique contribue à la vitalité de notre économie. Cette initiative permettra à l’entreprise d’accroître sa productivité et sa compétitivité, en plus de créer cinq emplois de qualité à Trois-Rivières », a souligné le député Jean Denis Girard.

L’aide gouvernementale accordée à l’entreprise Inter Clôtures prend la forme d’un prêt de 322 664 $ et d’une contribution financière non remboursable de 19 250 $. Ce soutien financier servira, d’une part, à agrandir l’usine manufacturière de l’entreprise, située à Trois Rivières, et à acquérir des équipements spécialisés. D’autre part, il permettra de réaliser une démarche de commercialisation hors Québec, laquelle visera notamment le marché ontarien.

« Ce projet est un bel exemple du dynamisme des entreprises de la Mauricie, lesquelles sont de véritables moteurs pour l’économie régionale. Cela dit, nous serons toujours présents, par l’entremise du Fonds de diversification économique du Centre du Québec et de la Mauricie, afin de soutenir les projets comme celui ci, qui sont gagnants pour la vitalité de ces deux régions et pour tout le Québec », a fait savoir la ministre Lise Thériault.

« Formée sur la base du modèle coopératif, l’entreprise Inter Clôtures contribue, depuis près de trente ans déjà, à l’essor économique de notre région et au rayonnement de l’expertise québécoise dans le domaine de la clôture. C’est donc avec enthousiasme que nous la soutenons aujourd’hui dans sa démarche de croissance », a pour sa part indiqué la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie Boulet.

Rappelons que le Fonds de diversification économique du Centre-du-Québec et de la Mauricie offre des outils financiers souples aux PME de ces régions. Il permet entre autres de soutenir la création, le démarrage et la croissance d’entreprises performantes et innovantes, en plus d’appuyer des projets de développement de nouveaux produits ou procédés.