400 photos d’époque ornent les murs de l’église de Sainte-Gertrude

À compter d’aujourd’hui et jusqu’au 19 août prochain, l’histoire du secteur Sainte-Gertrude fera l’objet d’une superbe exposition de photographies anciennes.

En effet, plus de 400 photos d’époque orneront les murs de l’église de Sainte-Gertrude que vous pourrez visiter dans le cadre de la Route des clochers de 10 h à 16 h du mercredi au dimanche.

Cette exposition n’aurait pu voir le jour sans la collaboration de plusieurs citoyens et citoyennes du milieu.

« D’une simple exposition de photos, c’est devenu un mouvement rassembleur, un lien entre les résidents et leurs histoires. Nos aînés nous quittent. Leur vécu a laissé des traces. Nous voulons en préserver les souvenirs. C’est notre patrimoine collectif », rappelle Mme Sylvie Lachance, instigatrice du projet avec Mme Isabelle Mayrand.

Installés dans la sacristie pour le temps de l’exposition : livres, photos et journaux d’époque seront mis à la disposition des visiteurs pour consultation.

De plus, la boulangerie La Gertrudoise confectionnera de délicieuses gourmandises, ainsi que des boissons chaudes et froides qui seront vendues au Café des trois cloches les vendredis, samedis et dimanches à l’église du secteur Sainte-Gertrude.