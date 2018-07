Les bibliothèques de Shawinigan prennent l’air cet été

Les bibliothèques de Shawinigan vous invitent à venir prendre un bain de soleil jusqu’au 2 août dans les parcs de la ville.

Cette année, une nouvelle animatrice accueille les jeunes dans les parcs pour leur faire vivre toutes sortes d’histoires et pour leur permettre de faire une activité (bricolage, jeu en plein air, etc.). Une heure du conte estivale à ne pas manquer !

En cas de pluie, les activités sont annulées.

Horaire des heures du conte et des activités

➢ Parc du Saint-Maurice :

Les mardis 10, 17, 24 et 31 juillet et le mardi 7 août, à 10 h

➢ Station plein air Val-Mauricie :

Les mercredis 11, 18 et 25 juillet et le 1er août, à 10 h

➢ Parc Hooper (intersection 1re Avenue et rue Hooper) : Les jeudis 12, 19 et 26 juillet et le 2 août, à 10 h

Belle rencontre de Patricia Powers en plein air

De plus, le 28 juillet à 11 h, à l’agora du parc du Saint-Maurice, Patricia Powers animera une rencontre avec la comédienne et auteure Francine Ruel. Les spectateurs sont invités à apporter leur chaise et leur couverture.

En cas de pluie, la conférence aura lieu à la salle du conseil de l’hôtel de ville. Veuillez réserver au 819 536-7218.

Pour plus d’informations sur les différentes activités estivales, visitez le www.shawinigan.ca/bibliotheques.