Culture Trois-Rivières présente les vélos musicaux

Culture Trois-Rivières est fière d’inaugurer une nouveauté au sein du paysage trifluvien : les Vélos Musicaux. Installée au parc Pie-XII, la station musicale vise à favoriser les rencontres improbables et à allier l’activité physique à la culture.

Une expérience participative à saveur multimédia

Véritable expérience multisensorielle, la station des Vélos Musicaux se veut une manière d’unir l’art au mouvement sous les thèmes du cyclisme et de la musique. Les utilisateurs des Vélos Musicaux sont donc invités à enfourcher l’un des vélos et à pédaler en vue d’activer le son d’un instrument.

Les quatre vélos produisent des sons différents : ceux de la basse, de percussions, de la guitare et du piano, ainsi que celui de la voix. Plus les cyclistes pédaleront rapidement, plus le son retentira fortement.

La station trifluvienne en est une familiale, puisque deux des vélos sont de format adulte et les deux autres sont spécialement conçus pour les enfants. Les quatre cyclistes-musiciens créeront ensemble une chanson tirée du répertoire offert.

Mise en valeur de l'offre culturelle trifluvienne

Pour l’année 2018, la liste des chansons offertes à la station des Vélos Musicaux mettra en valeur les programmations estivales de Culture Trois-Rivières avec des chansons tirées du Britishow, de la Corporation des évènements avec « Juste une p’tite nuite – Hommage aux Colocs » du Cirque du Soleil, ainsi que du Festivoix avec sa chanson thème « Golden Rule » du groupe Valaire.

Des répercussions positives multiples

Gravitant autour du concept de la création collective, l’expérience vécue par les utilisateurs des Vélos Musicaux sollicite plusieurs sens. Elle favorise les rencontres improbables entre inconnus dans un lieu traditionnellement non dédié aux arts et à la culture, ce qui a pour effet d’humaniser les relations entre les gens et de créer un esprit de communauté. L’un des objectifs importants de Culture Trois-Rivières consiste par ailleurs à diffuser et à faire découvrir les chansons et les artistes du Québec sous un autre angle, en rendant la musique accessible par l’entremise d’un mécanisme différent. L’utilisation des Vélos Musicaux encourage également les saines habitudes de vie en diffusant l’art de façon ludique et participative.

Marier musique et cyclisme aux arts visuels

Il était important pour Culture Trois-Rivières que l’habillage de la station soit réalisé par un artiste en arts visuels de la région. Ainsi, c’est Patricia B. Lavoie qui assure la signature de l’habillage. Cette artiste membre de l’Atelier Presse Papier se spécialise en sérigraphie et en art numérique. Son intervention artistique sur la structure des Vélos Musicaux, intitulée L’envolée, est inspirée d’une visite au parc Pie-XII lors de laquelle l’artiste a constaté la présence de plusieurs goélands. Par cette représentation de ces oiseaux, Patricia B. Lavoie affirme qu’elle « rend un hommage à ce qu’il [y] a de léger et d’heureux. »

Les Vélos Musicaux sont accessibles gratuitement et dès maintenant au parc Pie-XII.