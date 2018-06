Marie-Ève Arpin expose au Monlin seigneurial de Pointe-du-Lac

Le Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac est fier d’accueillir la seconde exposition artistique de la saison consacrée à Marie-Ève Arpin.

Le public est invité à venir découvrir cette jeune artiste de la région, diplômée en arts visuels. Marie-Ève Arpin se spécialise dans l’aquarelle et offre à notre regard amusé des illustrations d’une grande qualité technique. Amoureuse de la faune et de la flore, elle propose un univers à la fois ludique et frappant de réalisme, qui saura charmer les petits comme les grands. Du narval au paresseux, en passant par le koala et le hérisson, ce sont principalement des espèces à la fois familières et exotiques du règne animal qui fondent son inspiration.

Ses œuvres sont exposées à la galerie d’art du logis du meunier à compter du 16 juin, et ce, jusqu’au 18 juillet 2018. L'exposition se déroule de 10 h à 17 h au cours du mois de juin et de 10 h à 18 h durant le mois de juillet.

Pour plus d'informations, composez le 819-377-1396 ou écrivez à l'adresse suivante : coordination@moulin-pointedulac.com.