Un premier don majeur pour le Conservatoire de musique de Trois-Rivières

La Fondation du Conservatoire est heureuse de souligner la contribution exceptionnelle d’un homme d’affaires et mécène dans le cadre de la campagne majeure de financement de la Fondation du Conservatoire. M. Guy Deveault, président et chef de la direction de l’entreprise familiale Meubles Canadel, située à Louiseville en Mauricie, a en effet annoncé un don majeur de 100 000 $, dont bénéficieront les élèves et le Conservatoire de musique de Trois-Rivières.

Le directeur du Conservatoire de musique de Trois-Rivières, M. Jean-François Latour, est enchanté de pouvoir compter sur le soutien d’un homme tel que M. Deveault. « Ce don majeur est bien entendu très important pour le Conservatoire de musique de Trois-Rivières. C’est un grand pas en avant et un appui important alors que nous entamons notre campagne régionale! ».

« Les jeunes talents qui étudient au Conservatoire doivent pouvoir se consacrer à leurs études dans les meilleures conditions possible », soutient Guy Deveault. « Je suis fier de soutenir concrètement cette campagne qui aidera la relève artistique à se développer et qui permettra d’affirmer la place importante du Conservatoire en Mauricie et dans toutes les régions du Québec. » Mentionnons que l’homme d’affaires a récemment prêté à Alexandre Da Costa, violoniste virtuose et diplômé du Conservatoire, un instrument de grande valeur : un violon Stradivarius 1701.

Donnez un élan aux talents : une première campagne majeure de financement

Le 12 octobre dernier, La Fondation du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec a lancé publiquement sa première campagne majeure de financement intitulée Donner un élan aux talents dans le cadre d’un événement précédant le concert célébrant le 75e anniversaire du Conservatoire à Montréal. Le total des dons dévoilé lors de l’événement s’élève à 1 850 000 $ (1,85 M$), soit 46 % de l’objectif de la campagne de 4 M$.

Les ressources additionnelles amassées grâce à cette campagne permettront à la Fondation de soutenir l’excellence des élèves par l’octroi de bourses qui viendront encourager la relève et favoriser l’accessibilité à une formation artistique de haut niveau. Les fonds recueillis dans le cadre de cette campagne serviront également à offrir un soutien accru à des projets novateurs et stimulants dans les différents établissements du Conservatoire.

Une campagne pour élargir le soutien aux élèves dans toutes les régions du Québec

Les montants recueillis grâce aux efforts des établissements et de leurs communautés à l’occasion de cette campagne seront bien entendu réinvestis dans des programmes et initiatives de la région, ceci, en respectant la volonté du donateur. Nous vous invitons à suivre l’évolution et les actualités de la campagne sur la page Web de la Fondation.