Une 18ième édition pour la vente aux enchères d’œuvres d’art de La Fenêtre, Centre d’immersion aux art

Quand décembre revient, il ramène avec lui la célèbre vente aux enchères d’œuvres d’art de La Fenêtre, Centre d’immersion aux arts. Cette année encore, celle-ci sera présentée au Centre culturel Pauline-Julien, 150 rue Fusey, le dimanche 3 décembre, à compter de 12h30. Le prix d’entrée est de 20 $ et comprend un cocktail dînatoire ainsi que l’agenda 2018 de La Fenêtre, illustré par les œuvres présentées aux enchères. Réservation et information auprès de La Fenêtre au 819-697-2787.



Soixante-dix-huit œuvres originales, tant à l’huile qu’à l’acrylique ou à l’aquarelle, ainsi que quelques sculptures, seront offertes aux amateurs d’art. Parmi elles, on trouvera des Yves Ayotte, Normand Boisvert, Serge Brunoni, Hélène Chartrand, Lyne Garceau, Gérard Pautel et plusieurs autres. De plus, une vingtaine d’œuvres seront également proposées à l’encan silencieux.



Le président d’honneur « Artistes », monsieur André Buist, s’est joint à La Fenêtre parce qu’il considère que : « La Fenêtre constitue un lieu unique d’éducation et de socialisation pour les personnes vivant avec un handicap. Les amateurs d’art et les collectionneurs seront comblés par la qualité de ces œuvres ainsi que leur diversité en matière de médiums, de techniques et de sujets. »



De son côté, Monsieur Mario Dufour, planificateur financier au Groupe Investors et président d’honneur « Affaires » de l’évènement pour une troisième année, a invité : «les amateurs d’art à combler leur désir, en se procurant une œuvre et même plusieurs lors de cette dix-huitième édition. Soyez généreux et même gourmands, le sourire des membres (de la Fenêtre) n’a pas de prix. »

Pour informations

http://lafenetre3r.org/evenement/18e-vente-aux-encheres-doeuvres-dart/