Une 12ième édition pour le Salon des métiers d’art de Trois-Rivières

Le Salon des métiers d’art de Trois-Rivières célébrera sa 12ième édition à l’Amphithéâtre Cogeco du 23 au 26 novembre prochain.



Nous sommes très fiers d’annoncer la reconnaissance du Salon par le Conseil des métiers d’art du Québec sous le Label Signé métiers d’art. Une reconnaissance attribuée annuellement à des Salons d’artistes professionnels en métiers d’art.



Cette année, ce sont 44 artistes créateurs dont 13 nouveaux qui vous y attendent.



La sélection des produits offerts est toujours aussi diversifiée: métaux récupérés, céramique, forge, pierre, verre, art textile et joaillerie.



De nouveaux partenariats :

-Cinéma Le Tapis Rouge présente depuis le 23 octobre dernier les capsules vidéo du Salon à toutes les représentations dans toutes les salles. En allant voir un film au cinéma Tapis rouge, vous pourrez participer au tirage de 4 œuvres de nos exposants d’une valeur de 150$ à 450$.



-Métiers d’art au défi ! Quatre de nos exposants ont créé en direct devant public 2 sculptures métiers d’art pendant les Délices d’Automne sur le thème de l’agroalimentaire. Les deux sculptures seront tirées au sort parmi la clientèle des Délices d’automne et celle qui viendra au Salon avant 12h samedi le 25 novembre.



-Métiers d’art sur la route! De nombreux organismes ont reçu la visite de nos exposants afin de promouvoir le Salon sous forme d’entrevue et d’animation en compagnie de notre porteparole madame Fabiola Toupin.



Enfin, les fans des métiers d’art pourront voter pour leur artiste préféré par voie électronique et courront la chance de gagner l’un des 4 magnifiques paniers cadeaux culturels d’une valeur de 350$ chacun. Deux nouvelles capsules vidéo réalisées par Suivez la musique présentant 2 artistes créateurs sont visibles sur le Facebook du Salon au lien suivant : https://www.facebook.com/salondesmetiersdartdetroisrivieres



La douzième édition du Salon des métiers d’art de Trois-Rivières invite le public au vernissage, jeudi le 23 novembre de 17h à 18h. L’ouverture officielle du Salon se fera à 18h. Soyez les premiers à profiter des collections complètes de nos exposants. Nos artistes et porte-parole Fabiola Toupin vous y invitent chaleureusement!