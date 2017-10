Un Grand Récital de Piano consacré au Chefs-d'oeuvre de JEAN-SÉBASTIEN BACH

Admiré et considéré comme "le plus Grand" par Mozart, Beethoven et Chopin, Jean-Sébastian Bach est estimé aujourd'hui, au yeux de bien les mélomanes, comme... La Cathédrale éternelle de la Musique ! Ses plus Grands chefs-oeuvre demeurent, aujourd'hui encore, des Monuments musicaux aussi inégalés qu'insurpassables !

Celui qui écoute sa musique, avec une oreille attentive et dans un esprit de recueillement, en restera ému et marqué pour le reste de ses jours ! Jamais peut-être, "Musique" ne lui aura alors paru aussi fascinante, aussi émouvante et aussi Majestueuse !



Semblable, par moment, à un soleil couchant qui colore le Ciel d'un rouge ardent, telle une mélodie céleste, alors qu'en d'autres instants, elle évoquera des danses joyeuses laissant entrevoir des paysages aussi vaste que des océans, sa musique nous conduit vers un niveau d'inspiration et de maîtrise toujours plus élevé !



Afin de mieux faire connaître ses plus nobles chefs-d'oeuvre, pour que tous puissent avoir au moins une fois dans leur vie le privilège de recevoir cette beauté empreinte d'une si belle humanité, nous vous offrons... une soirée musicale inoubliable !



Un Grand Concert TOUT BACH !

C'est dans une Église uniquement illuminée de chandelles que la pianiste Canado-Chilienne Alejandra Cifuentes Diaz interprétera ce soir-là les Airs de Bach les plus connus, les plus célèbres et les plus aimés du grand public ! Vous y entendrez, entre autre, l'Aria des Variations Goldberg, Le fameux "Jésus que ma joie demeure", son "Concerto italien" bien connu, sa grandiose Toccata et fugue initialement composée pour orgue... et plusieurs autres oeuvres de Bach tout aussi populaires !



C'est sous l'éclatante beauté d'un éclairage faites de quelques chandelles seulement et sous un rythme contemplatif, que vous vivrez, ce soir-là, un moment aussi émouvant qu'intimiste !



Ce Grand Concert, placé sous le sceau de la noblesse d'âme, de la Grandeur et de la sérénité, aura lieu: le samedi 28 octobre 20h à la Cathédrale de Trois-Rivières.

Billets $30 en vente à la librairie Paulines, 350, rue de la Cathédrale ainsi qu'à la porte le soir du concert. Inf.: (514) 774-9148 ou www.concertchandelle.com