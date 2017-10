L’Orchestre Pop de Trois-Rivières lance sa saison 2017-2018

L’Orchestre Pop de Trois-Rivières entreprend sa toute première saison musicale sous la direction de son nouveau Directeur musical et chef, Michel Kozlovsky. Un ensemble de 35 musiciens qui vous propose une programmation qui met l’accent sur la variété et la participation de solistes de qualité.



Trois programmes sont présentés dans la série régulière :



Les chanteurs à succès français

André Veilleux nous présente un voyage musical à travers le répertoire des plus grands chanteurs des années 50 à 80 : Aznavour, Trenet, Sardou, Salvador, Montand et autres. Écoutez Sous le ciel de Paris, La bohème, Hier encore, La mer et plein d’autres succès.

Samedi 25 novembre 2017 à 20 :00

Dimanche 26 novembre 2017, à 14 :00

Salle Anaïs- Allard-Rousseau de la Maison de la culture, Trois-Rivières



Leboeuf symphonique, avec Breen Leboeuf (du groupe Offenbach)

Pour une deuxième collaboration avec Michel Kozlovsky, Breen a reçu carte blanche pour choisir ses chansons : en plus de grands succès du Rock québécois Breen nous propose du répertoire Rock et il profite de la présence d’un grand orchestre pour chanter les pièces qui lui tiennent à cœur : McCartney ; Armstrong ; Bacharach ; Showboat. Découvrez l’esprit d’aventure de ce chanteur. Un rendez-vous à ne pas manquer.

Samedi 3 mars 2018 à 20 :00

Dimanche 4 mars 2018, à 14 :00

Salle Anaïs- Allard-Rousseau de la Maison de la culture, Trois-Rivières

Jazz et Pop, avec l’Ensemble vocal Zone Jazz, sous la direction de Claude Ménard

Les harmonies de l’ensemble vocal s’unissent au son de l’orchestre pour vous offrir un voyage musical à travers des pièces connues du répertoire de jazz ainsi que du répertoire populaire : Chattanooga Choo-Choo ; Fly Me to the Moon ; Sound of Silence ; Stairway to heaven ; Halleluyah ; Let it Be et plusieurs autres.

Samedi 26 mai 2018 à 20 :00

Dimanche 27 mai 2018, à 14 :00

Salle Anaïs-Allard-Rousseau de la Maison de la culture, Trois-Rivières



Billets

Billetterie de Trois-Rivières (Salle Thompson (819) 380-9797 ou 1 866 416-9797 )

Site artspectacle.ca

Réseau Ovation : ovation.qc.ca

Coût de 28$ l’unité ou de 69$ pour un abonnement aux trois concerts.

L’orchestre Pop de Trois-Rivières participe au programme VATL. (Vignette d’accompagnement en Tourisme et Loisirs)