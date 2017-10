35e saison de la Ligue d’improvisation mauricienne: Le rendez-vous culturel étonnant

La Ligue d’improvisation mauricienne (LIM) amorce, le 10 octobre prochain, sa 35e saison de spectacles improvisés à Trois-Rivières. Cette année, des nouveautés sont ajoutées au calendrier, et une nouvelle tarification est appliquée pour souligner le 35e anniversaire de la ligue.

En effet, pour célébrer son 35e anniversaire, la LIM généralise l’entrée de ses spectacles à 5$ pour tous, prix qui était normalement réservé aux étudiants. De plus, pour donner un défi aux improvisateurs, la composition de la scène sera changée dans la salle LouisPhilippe-Poisson. La LIM présentera 21 spectacles dans le cadre de son calendrier régulier, les mardis, à 20h, du 10 octobre 2017 au 24 avril 2018. La majorité des événements se dérouleront à la Maison de la Culture de Trois-Rivières, salle LouisPhilippe-Poisson, et quelques événements spéciaux auront lieu à l’extérieur de ses murs.

Parmi ces événements, la LIM présentera d’abord une soirée spéciale du type «Whose line is it anyway?» à la microbrasserie Le Temps d’une Pinte le 7 novembre. Le 28 novembre, la ligue se déplacera à Boréalis pour un spectacle spécial mélangeant bande-dessinée et improvisation. À partir des personnages dessinés par des bédéistes, les joueurs devront créer de toutes pièces une histoire à travers le musée. Le traditionnel affrontement avec la Ligue universitaire d’improvisation de Trois-Rivières (LUITR), à travers deux matchs aller-retour, sera les 12 et 13 février prochain. Finalement, le 3 avril aura lieu le spectacle Formules longues, un concept chouchou des membres de la LIM. Inspirée d’une forme populaire dans les années 60 à Chicago, la soirée amènera les improvisateurs à proposer des scènes spontanées de très longue durée.

Le président de la LIM, Jocelyn Garneau, explique le changement de prix: «Cette année, on a voulu rendre notre spectacle le plus accessible possible en réduisant le coût d'entrée à 5$ pour tous. Pour la personne qui désire passer une bonne soirée,

c'est parfait: c'est 12 fois moins cher que certains spectacles d'humour, ça dure plus longtemps et c'est du nouveau matériel chaque soir. C'est le meilleur rapport culture/prix en ville. Rendre le spectacle accessible fait partie d’une mission plus globale que la LIM défend depuis 35 ans déjà cette année, soit de se positionner comme représentant crédible de la discipline en Mauricie.»

En dehors de ses activités régulières, la LIM offre également certaines formations grâce à ses comédiens d’expérience. « On a à cœur l’improvisation en Mauricie, et pas seulement au sein de la LIM. On souhaite que l’improvisation se retrouve à tous les paliers scolaires et, lorsqu’on a l’occasion d’appuyer les initiatives de jeunes improvisateurs au niveau secondaire ou collégial, on se fait un devoir d’être au rendezvous», ajoute le président de la LIM, Jocelyn Garneau.

La Ligue d’improvisation mauricienne (LIM) est l’une des plus vieilles ligues d’improvisation au monde après la Ligue nationale d’improvisation (LNI) et la Ligue universitaire d’improvisation (LUI). Elle œuvre à Trois-Rivières depuis 35 ans et offre une vingtaine de spectacles du mois d’octobre au mois d’avril.