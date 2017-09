Leucan Mauricie-et-Centre-du-Québec est fière de collaborer à la présentation de la toute première édition du Festival Bière et Poutine de Trois-Rivières. L’événement se tiendra du 22 au 24 septembre 2017 au parc portuaire de Trois-Rivières. L’entrée est gratuite et les gens seront invités à offrir une contribution volontaire pour Leucan Mauricie-et-Centre-du-Québec.



« Je suis très heureuse que Leucan s’associe avec Gestion Événementielle 3R pour cet événement familial. Les sommes amassées grâce à ce festival vont permettre à Leucan de poursuivre sa mission de soutenir les enfants atteints de cancer de la région et leur famille », souligne avec enthousiasme Annie Brousseau, coordonnatrice régionale chez Leucan Mauricie-et-Centre-du-Québec.



Restaurateurs

Le Festival Bière et Poutine de Trois-Rivières a dévoilé les « poutiniers » présents via sa page Facebook. Il y aura sur place 12 restaurateurs qui vendront différents formats de poutine de toutes sortes, en plus de quelques restaurateurs qui vendront des accompagnements. Pour compléter l’expérience, il y aura aussi 5 microbrasseries de la région ainsi que le Vignoble Prémont et la Distillerie Mariana, tous deux situés en Mauricie.



Programmation

Même si l’emphase est mise sur le plaisir de manger, plusieurs prestations musicales sont prévues au cours de la fin de semaine afin d’ajouter de l’ambiance. Il y aura une zone famille avec des activités gratuites pour les enfants. On retrouve aussi dans la programmation le Dîner d’affaires MAG2000, le Défi têtes rasées Leucan du Festival Bière et Poutine, les concours de la meilleure poutine, de la poutine extrême et du mangeur de poutine, ainsi que plusieurs autres activités. Pour tous les détails, visitez le www.festivalbiereetpoutine.com.