Le Festival de l’Assomption : Un attrait touristique incontournable pour la région!

L’édition 2017 du Festival de l’Assomption arrive à grand pas et cette année encore ce sont des milliers de visiteurs qui y sont attendus. Selon l’étude d’achalandage réalisée en 2016 par François de Grandpré, professeur- chercheur de l’Université du Québec à Trois-Rivières, 45 306 visiteurs ont pris part aux festivités sur 9 jours, dont 55,4 % provenaient de l’extérieur de la Mauricie. Le taux d’attractivité de l’événement est estimé à près de 93 % et le nombre de nuitées générées par les touristes présents est de l’ordre de 15 500.



«L’indice d’attractivité est la raison qui explique la présence du visiteur à Trois-Rivières. C’est ce visiteur qui nous intéresse dans la mesure d’impact économique. Sans l’événement, il ne serait pas venu à Trois-Rivières. Ce n’est pas rare de voir des événements culturels avec des scores inférieurs à 50 %. C’est le cas où le visiteur assiste à un événement, mais serait là de toute façon. Des scores de 80 % à 90 % sont des indices comparables à ce qu’on observe dans les événements sportifs.» mentionne Monsieur de Grandpré.



On estime à plus de 5 000 le nombre d’unités d’hébergement nécessaires pour accueillir touristes et excursionnistes durant l’événement. On pense aux unités commerciales, sites de camping, unités en résidence ou chez des parents et amis. En 2016, les dépenses directes des visiteurs venus spécifiquement pour l’événement et les dépenses de l’organisation ont été estimées à 1,5M$. En ajoutant un effet multiplicateur attribuable aux effets indirects, on parle d’un impact se chiffrant entre 2M$ et 3M$ pour TroisRivières. L’étude d’achalandage et de provenance de 2016 a été réalisée selon les normes du ministère du Tourisme.





Une programmation toujours aussi riche en spiritualité et en culture!

Sous le thème JE TE DIRAI MERCI, messes, processions aux flambeaux, conférences et concerts se succèderont tout au long de l’événement. Fleurs et lampions flottants seront déposés sur le lac Sainte-Marie le 12 août lors de la procession aux flambeaux.



Mario Pelchat, en spectacle au Sanctuaire en décembre prochain, sera des nôtres le 15 août dans le cadre d’une séance d’autographes. Ses plus grands fans pourront donc le rencontrer à cette occasion.



Cette année la Messe solennelle du 15 août sera célébrée par Mgr Douglas Crosby o.m.i, évêque de Hamilton. Jonas foulera la scène sur l’esplanade, cette même journée, pour le plus grand plaisir de tous. La programmation complète est disponible au www.sanctuaire-ndc.ca ou au kiosque d’information.



As-tu ton macaron?

Une campagne sur les réseaux sociaux s’amorce dès aujourd’hui! L’idée est simple, se prendre en photo avec le macaron du Festival, qui porte l’inscription MERCI traduit en une dizaine de langues, la publier sur Facebook avec le ♯jetediraimerci du 2 au 15 août à minuit. 5 gagnants tirés au sort se mériteront 2 paires de billets pour le spectacle de Mario Pelchat et 3 pour celui Gregory Charles, spectacles qui se tiendront en décembre prochain dans le cadre de Noël en Lumière. Une valeur totale de 470 $. Le tirage se fera le 17 août à midi. Les macarons sont disponibles au coût de 1 $ à la librairie du Sanctuaire et au kiosque d’information. Les fonds amassés permettront de soutenir l’événement.



Après le Festival, on ramasse!

Le Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, en collaboration avec Sabrina Roy conseillère municipale du district du Sanctuaire, initie une corvée de nettoyage le 16 août dès 10 h. Après l’événement, redonner au lieu sa propreté est en effet un défi pour l’organisation. Le Recteur du Sanctuaire Pierre-Olivier Tremblay o.m.i, Sabrina Roy, tous les employés et bénévoles retrousseront leurs manches pour cette corvée qui se veut un moment sympathique et mettra de l’avant le sentiment d’appartenance des participants à ce lieu. C’est donc une invitation à tous!



Rappelons que le Festival de l’Assomption se tiendra du 7 au 15 août prochain. L’événement est GRATUIT.