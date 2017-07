Show de la rentrée: Une 11e édition qui va ‘’ROCKER’’ !

Suite à un 10e anniversaire incroyable avec la venue de Simple Plan sur la scène principale, l’équipe du Show de la rentrée Desjardins d’Acton Vale a décidé d’offrir aux spectateurs cette année les trois artistes ayant vendus le plus de billets lors des 10 dernières années. Le festival se déroulera encore cette année sous l’énorme Chapiteau Carrier Harley Davidson du 17 au 19 août prochain.

Le 17 août, sur scène, on retrouvera un artiste chouchou du festival qui était présent à la première année, Rick Hughes, accompagné de Travis Cormier de La Voix et Lulu Hughes. Ce spectacle sera présenté par Redrain et Cott. La première partie sera assurée par le groupe ‘’Band on the run’’ pour un hommage aux BEATLES et plusieurs autres hits présentés par Montplaisir Drummondville.

Vendredi soir, Carrier Harley Davidson et Sercost présenteront le spectacle d’ Éric Lapointe qui fera un retour suite à l’immense demande des dernières années de le retrouver. Ce spectacle sera précédé par Three of us présenté par Jacques Laflamme Traiteur, un excellent hommage au rock. La soirée se terminera avec un hommage à Bon Jovi avec Raise your hands, offert par Mobilicab.

Samedi, dès midi, ce sera le retour de notre compétition d’hommes forts avec une entrée spéciale à 10$ pour l’après-midi. En soirée, trois excellents spectacles seront présentés sur scène. Dès 19h30, The Last Call seront sur scène avec un hommage à Bob Bissonnette, présenté par Transport JSMG. Le grand retour des Cowboys Fringants sera à 20h30, présenté par Uniprix Jean et Côté et pour terminer la soirée Les-Culs-de-Sac monteront sur scène pour compléter la 11e édition du festival. Ce spectacle sera offert par Life Science Nutritionals.

UN ÉVÉNEMENT FAMILIAL

Les valeurs familiales sont toujours aussi présentes pour l’organisation. C’est pourquoi, cette année que McDonald’s permettra aux jeunes enfants de s’amuser gratuitement dans des jeux gonflables. Des jeux d’eau sont aussi présents sur le site, au grand plaisir de plusieurs.

ACHAT DE BILLETS

Il est possible de se procurer des billets dès maintenant via notre site Web et dans les prochaines semaines dans nos différents points de vente. Ceux-ci sont disponibles à 30 $ pour les 3 jours en prévente jusqu’au 31 juillet prochain. Après cette date, ce sera 50 $ pour trois jours ou 30$ par soir. Les enfants de 12 ans et moins entrent gratuitement sur le site. Il sera également encore possible d’obtenir des passes au coût de la prévente lors des ‘Mardis chauds’, (jadis les ‘Mardis bons spectacles’) présentés gratuitement les mardis soirs de juillet et août au parc Roger Labrecque d’Acton Vale.

NAVETTE, STATIONNEMENTS, VR

L’équipe du Show de la rentrée Desjardins d’Acton Vale invite les spectateurs à utiliser les différentes navettes commanditées par Autobus Acton et Autobus Tesco qui seront prévues afin d’utiliser les stationnements gratuits dans la Ville d’Acton Vale. Un stationnement payant à 10$, pour les gens à proximité des spectacles. De plus, les VR sont les bienvenues à notre endroit aménagé à quelques minutes de l’événement.



Pour plus de détails : www.leshowdelarentree.com