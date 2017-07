Une 24e édition exceptionnelle et historique pour le FestiVoix!

Voir la galerie de photos

Quelques jours après la fin de ses festivités, l’organisation du FestiVoix dresse un bilan plus que positif suite à la tenue de sa 24e édition comportant la présentation de près de 100 spectacles pendant 9 jours! L’année 2017 fut exceptionnelle pour l’expérience FestiVoix grâce à la diversité de la programmation et la qualité de l’aménagement!



L’ANNÉE DE TOUS LES RECORDS!

L’édition 2017 a été marqué par un engouement sans précédent qui se traduit par des chiffres de vente historique pour l’organisation! En effet, un total de 30 207 festivaliers se sont prévalus de leurs droits d’entrée, comparativement à 28 000 en 2016! Un tel record permet de consolider la position du FestiVoix parmi les événements culturels majeurs au Québec! Quelques semaines avant le début du FestiVoix, l’organisation était fière d’annoncer que les 15 000 passeports disponibles en prévente avaient tous été vendus; une première en plus de 24 années d’existence!



LES COUPS DE CŒUR DE LA PROGRAMMATION

Plusieurs spectacles ont affiché complet au grand bonheur des artistes tels que Billy Talent, 2Frères, Éric Lapointe, les sœurs Boulay, Marc Dupré, Louis-Jean Cormier,Natalie Choquette et Gino Quilico! Parmi les moments privilégiés que les festivaliers ont pu partager avec l’organisation, notons un parfait soir d’été à la lueur du couché de soleil bercé par les succès de Richard Séguin, la folie contagieuse de Yann Perreau qui a transformé la cour des Ursulines en véritable plancher de danse toutes générations confondues. Le monument de la chanson française Michel Fugain qui a été d’une énergie et d’une générosité incroyable, la formation Valaire qui a pris d’assaut la scène principale, le groupe les Deuxluxes qui a envahi de sa folie punk rock rétro le Zénob. Il y a eu l’immense boule lumineuse de Karim Ouellet qui a voyagé au dessus des têtes des festivaliers, Émile Bilodeau qui a réchauffé la foule de sa contagieuse bonne humeur malgré la pluie et Rita Tabbakh qui a semé du bonheur en résidence auprès d’un public dans l’incapacité de se déplacer.



DES NOUVEAUTÉS QUI SE SONT DÉMARQUÉES

Le nouvel Espace Côté Jardin Metro est rapidement devenu un incontournable et un endroit prisé par tous les festivaliers. Situé en face de la scène des Voix Jazz et à deux pas du Bistro SAQ, tous ont été ravis de pouvoir y passer la soirée confortablement installés afin de regarder les concerts des Voix Multiples et Populaires diffusés sur l’écran géant haute définition. L’ouverture du fond de la scène Loto-Québec des Voix Populaires au Parc portuaire afin d’avoir une vue imprenable sur le fleuve St-Laurent fut un pur ravissement pour les yeux! Cette nouveauté, unique au Québec, a permis de bonifier l’expérience FestiVoix! La toute nouvelle place de la Famille Port de Trois-Rivières a comblé les besoins des familles grâce à ses jeux prêtés par Tessier Récréo-Parc sur terrain gazonné et sa programmation musicale interactive gratuite présentée à l’ombre des arbres centenaires. Une autre belle nouveauté qui a su plaire au public et apporter beaucoup de dynamisme : la toute nouvelle web RadioFestiVoix ! En plus de diffuser en continu sur le web la musique des artistes de la programmation, tous les soirs le public se donnait rendez-vous à la place d’accueil du FestiVoix afin d’assister à des entrevues et performances devant public de tous les artistes du festival!



UN ÉVÉNEMENT EN EXPANSION!

L’édition 2017 a permis d’attirer encore plus de touristes pour célébrer l’ouverture de la saison estivale! Plus de 44% des festivaliers provenaient d’une région à plus de 50 km. Parmi ceux-ci, 4% des touristes étaient originaire de l’extérieur du Québec. Des chiffres qui permettent d’affirmer que l’événement génèrent des retombées économiques très positives pour la région. La fièvre du FestiVoix a envahi le centre-ville de Trois-Rivières plusieurs soirs puisqu’il n’était pas rare que les restaurants et les hotels affichent complet. L’organisation a, de plus, accordé le double d’accréditations médias comparativement à l’an dernier. Tous d’excellents indicateurs qui démontrent que la réputation du FestiVoix dépasse les frontières et prend une part grandissante dans le marché touristique au Québec.



Afin d’offrir la culture accessible à tous, le festival a remis à des organisation caritatives et communautaires de la région des billets d’entrées pour une valeur de 28 080$. De plus, avec l’aide des 400 bénévoles, le FestiVoix a récolté 10 323,70$ en levées de fonds grâce à la générosité des festivaliers. Un partie de ce montant sera notamment remise à la Fondation régionale pour la santé de Trois-Rivières.



Le succès de l’édition 2017 n’aurait pas été aussi magique et exceptionnelle sans la passion et le travail acharné de tous les artisans et bénévoles du FestiVoix. Ces derniers ont fait preuve de générosité, de solidarité, de dynamisme et de dépassement de soi afin d’accueillir des milliers de festivaliers malgré des conditions climatiques difficiles. La contribution des 110 partenaires privés et publics a également permis à l’organisation de rayonner dans son ensemble.



La 25e édition du FestiVoix aura lieu du 28 juin au 8 juillet 2018!