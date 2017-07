Les arts visuels s’invitent au Sanctuaire!

C’est avec un immense plaisir que le Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap présente la première édition du Symposium d’arts visuels de Trois-Rivières qui se tiendra les 22 et 23 juillet prochains au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Lors de cet événement, se sont plus d’une soixantaine d’artistes de la région et des quatre coins du Québec qui exprimeront leur talent dans les jardins du Sanctuaire.

La mission du Symposium d’arts visuels est de diffuser et faire découvrir différentes techniques aux visiteurs tout au long de la fin de semaine dans un lieu enchanteur. La culture étant en plein essor dans la région, le Symposium d’arts visuels de Trois-Rivières veut se positionner comme un incontournable dans le développement de la production, la promotion et la diffusion d’arts visuels en Mauricie.



«Je suis fermement convaincu de la place importante de la culture pour le développement et la pérennité de notre organisation. Cet événement est rendu possible grâce à la participation du ministère de la Culture et des Communications du Québec, dans le cadre de l’Entente de développement culturel de Trois-Rivières, que nous remercions. Le Sanctuaire offre un décor magnifique, les artistes pourront y trouver l’inspiration nécessaire pour offrir aux visiteurs une fin de semaine exceptionnelle!» mentionne Pierre-Olivier Tremblay o.m.i, recteur du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap.



Une programmation riche en couleurs!

Tout au long de la fin de semaine, le comité organisateur a prévu une kyrielle d’activités pour petits et grands.



Relève en art

Cette activité permet de faire découvrir le métier d’artiste peintre aux jeunes âgés entre 5 et 15 ans. Les artistes participant seront jumelés à un enfant désirant en apprendre plus sur les arts. Ils auront alors la chance de partager leur passion ainsi que leurs secrets de peintre. Le jeune artiste aura également l’opportunité de découvrir et se s’initier à différentes formes, médiums et techniques d’art visuel. Il pourra d’ailleurs développer sa créativité en réalisant un œuvre de petit format aux côtés de l’artiste.



Défi artiste contre artiste, art en direct

Cette activité aura lieu le samedi 22 juillet et le dimanche 23 juillet en après-midi sous le grand chapiteau. Elle consiste à confronter quatre artistes sur un thème donné. Les artistes auront tous des outils différents. Chaque artiste débute son œuvre et lorsqu’il entend le son de la cloche, il doit changer de toile et continuer celle de l’autre artiste avec les différents outils mis à sa disposition.



Prix du jury

Au terme de la fin de semaine, un jury remettra un prix à l’artiste qui se sera démarqué. Le chef d’œuvre remis est une réalisation de Jocelyne Duchesne- COLOMBE DE PAIX.



L’événement est GRATUIT. La programmation complète est disponible sur la page Facebook de l’événement. C’est donc un rendez-vous à ne pas manquer le 22 et 23 juillet prochains dès 10 h.