Venez vous «bourrer» la fraise à la Fête des p’tits fruits!

Le samedi 29 juillet 2017, petits et grands sont invités à empruntez du Chemin du Roy et à faire halte au quai de Batiscan pour une journée de festivité sur le thème des baies. La Fête des p’tits fruits, organisée pour une 2e année par la Corporation touristique de Batiscan dans le cadre de la Programmation du quai de Batiscan, vous propose non seulement de tester vos papilles, mais également vos talents de lanceur!



À la demande générale, la Guerre de Berryball du Maraîcher de Batiscan est de retour! Dès 15 h 30, venez vivre l’unique guerre de vieilles fraises au Québec! En 2016, lors de sa première édition, c’est une demitonne de fraises périmées qui furent lancées par les guerriers présents. Portez fièrement vos «guenilles» ou votre costume de guerre et laissez-vous aller à ce moment de folie.

À l’opposé de ce moment de barbarie, venez profitez d’une soirée de bon goût au Souper fruité dès 17 h 30. Sous le chapiteau vous sera servi un repas 3 services dont chaque plat incorpore un petit fruit (menu complet disponible en ligne). De l’animation musicale sera faite sur place par le duo de musique d’ambiance Kleztok. Agrémenté d’une bonne coupe de vin des Boissons du Roy, vos papilles seront aussi ravies que vos oreilles. Procurez-vous votre billet au coût de 40 $ dès maintenant. Les places sont limitées.



Ce n’est pas tout, cette année, la Ferme Tournesol de Sainte-Anne-de-la-Pérade sera mise en vedette. Venez rencontrer une famille passionnée qui ont su innover et faire prospérer leur entreprise depuis 1987. Sur place toute la journée, de 12 h à 17 h 30, vous trouverez de quoi animer les petits et faire saliver les grands : des jeux gonflables, un bozo à l’eau, le kiosque de notre producteur vedette, etc. Un service de bar sera également sur place pour vous faire découvrir des produits alcoolisés aux baies. Cette année seront disponibles les vins des Boissons du Roy et les bières du Gambrinus. En nouveauté cette année, ajoutons la Zone Splash où il vous sera possible, en équipe, de vous affronter armé d’un fusil à l’eau colorée dans un espace rempli d’obstacles. En partenariat avec l’Académie des Ripailleurs, il vous sera également possible de consulter la nouvelle exposition «Petits fruités».



Beau temps, mauvais temps, ces activités seront possibles grâce au grand chapiteau installé sur le quai. Pour l’achat de billets, les tarifs ou toute autre information supplémentaire, communiquez avec nous au 418 3623137, visitez notre page Facebook ou le www.batiscan.ca .

