5e édition du Festival brassicole de la Mauricie

Bio Malt Mauricie et le comité organisateur du Festival brassicole de la Mauricie vous invitent à la 5e édition, qui se tiendra du 21 au 23 juillet prochain, au parc Antoine-Gauthier de Trois-Rivières, dans le secteur Pointe-du-lac.



Dans un décor enchanteur, les visiteurs pourront déguster les bières de 10 microbrasseries québécoises, soient À l’abri de la tempête (L'Étang-du-Nord), À la Fût (Saint-Tite), Brasserie New Deal Brewing Co (Boucherville), Le Baril roulant (Val-David), le Broadway microbrasserie (Shawinigan), Microbrasserie Aux Fous Brassant (Rivière-duLoup), Microbrasserie La forge du malt (Trois-Rivières), Microbrasserie Le Naufrageur (Carleton-sur-Mer), Microbrasserie Les frères Houblon (Trois-Rivières) et la Microbrasserie Les Trois Mousquetaires (Brossard). Toutes ces microbrasseries utilisent de l’orge cultivée en Mauricie, par 40 producteurs agricoles, dans la fabrication d’au moins une bière présentée au Festival.



L’organisation du Festival Brassicole de la Mauricie s’est donné comme mission de sensibiliser la population à l’importance de la culture de l’orge brassicole dans notre région, de même qu’à l’implication de tous les partenaires impliqués à chaque étape de sa transformation, des semences jusqu’à la bière.



À propos de Bio Malt Mauricie : Bio Malt Mauricie est un organisme à but non lucratif composé de semenciers, producteurs, malteurs et de microbrasseries. Tous ces intervenants forment une chaine de valeurs qui a pour but de promouvoir la production biologique et AgriNature régionale de l’orge, du malt et de la bière.