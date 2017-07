Que les nostalgiques et les curieux s’amènent!

Les nostalgiques des amuseurs publics auront de quoi se réjouir le samedi 29 juillet prochain au Parc des Chenaux. En effet, d’anciens administrateurs, employés et bénévoles, sous la direction de monsieur Pierre Catellier, président fondateur, ont eu l’idée farfelue de faire un clin d’œil à l’événement qui aurait eu 25 ans cette année.



L’événement sera totalement gratuit. Dès 13 h, les joyeux saltimbanques envahiront le parc Des Chenaux afin de vous faire revivre la magie d’il y a 25 ans! Une scène sera aménagée pour des spectacles d’amuseurs en plus des amuseurs ambulants. Les visiteurs auront également accès à un coin des enfants, avec structures gonflables et maquilleuses. L’animation fera une pause sur l’heure du souper pour reprendre ensuite et se terminer avec le traditionnel feu d’artifice autour de l’étang! « L’accent sera porté sur les amuseurs, car ça a été notre créneau. Notre but premier est de recréer la magie, mais avec des moyens beaucoup plus modestes. Les gens ne doivent pas s’attendre à un copié-collé du festival, mais ils retrouveront l’essentiel » confie Josée Rioux, ancienne directrice générale de l’événement. Cette dernière lance d’ailleurs une invitation toute spéciale aux bénévoles qui ont participé à l’événement.



Pendant de nombreuses années, les amuseurs publics ont été une vitrine régionale unique. Ce festival a certainement contribué à divertir la population en plus de faire naître la passion des arts du cirque chez bien des jeunes. « Avant la première édition en 1992, j’ai eu l’occasion de faire une allocution à un déjeuner de la Chambre de commerce du Cap-de-la-Madeleine pour promouvoir la première édition de l’événement. Je terminais en exprimant le souhait que ce festival au créneau unique puisse jeter les bases afin d’accueillir un jour un spectacle du Cirque du Soleil. J’aime penser que notre festival a contribué à l’intérêt des gens pour les arts du cirque et qu’il y a un peu de nous dans ce qui se passe à l’amphithéâtre » souligne M. Catellier.



Le comité a d’ailleurs été reçu très favorablement par la Ville et les élus régionaux qui ont accepté avec joie de contribuer à l’événement. Quant aux amuseurs professionnels, ils n’ont pas été difficiles à convaincre selon Julie Dumont, responsable de la programmation « Pour plusieurs c’était un oui spontané, malgré nos contraintes budgétaires. Rappelons-nous que ce sont des artistes professionnels qui vivent de leur art. Heureusement, les contributions de la Ville et de certains partenaires nous permettent d’offrir une programmation variée et hautement professionnelle. Pensons entre autres à Clopin Lanouille, Zamboni et Poussière de lune, Gino Lefakir, Patrik Kuffs, L’homme en or et bien d’autres! Il y en aura pour tous les âges et tous les goûts!»



La population peut dès maintenant suivre les détails de l’événement sur la page Facebook Amuseurs publics 2017. Que les nostalgiques et les curieux s’amènent!