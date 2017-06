Le groupe Bad Moon de passage à Trois-Rivières !

Le comédien et auteur-compositeur-interprète, Alain Lépine, formait il y a deux ans, le groupe de musique, BAD MOON, en hommage à la formation Creedence Clearwater Revival (CCR). Depuis, il tourne aux quatre coins du Québec et partout où le groupe se produit, il entraîne le public dans une incroyable énergie à danser et à chanter sur les airs des plus grands succès de CCR ! Un spectacle qui récolte beaucoup d'éloges de par son extraordinaire performance.

Sur scène, Alain s'est entouré de musiciens pour qui la performance musicale n'a plus de secrets et qui partagent l’admiration et la passion de ce groupe légendaire qui a marqué l'imaginaire. Parmi eux, l'excellent guitariste et ex-membre des Parfaits Salauds, François Duranleau appuyé à la basse par Louis Favreau et par le très dynamique François Giroux à la batterie. La musique unique et incomparable de CCR rassemble jeunes et moins jeunes et fait l'unanimité de tous. C'est un rendez-vous qui décoiffe, envoûte et subjugue tous les coeurs Rock !

La formation BAD MOON présente un répertoire aux influences blues et country. Le chanteur, Alain Lépine, dont la voix puissante n’est pas sans rappeler celle de John Fogerty offrira au public de superbes interprétations des plus grands succès de CCR. « Les spectateurs pourront notamment entendre plus d'une trentaine de chansons dont Suzie Q, Bad Moon Rising, Bootleg, Fortunate Son, Proud Mary, Commotion et plusieurs autres ! » souligne Alain Lépine qui convie le public au Café-Bar Le Gambrinus dès 21 h. Entrée 10 $ incluant une bière artisanale de 10 oz. Pour information et réservation : gambrinus.qc.ca ou par téléphone : 819 691-3371.