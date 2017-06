L’équipe du comité « Quai en fête » a concocté une programmation de spectacles et d’activités majoritairement gratuites, touchant tous les âges et permettant à plus d’une centaine d’artistes de la région de fouler la scène du grand chapiteau au Quai de Sainte- Angèle.

Week-end des grands voiliers

15 juillet : Soirée ballroom du capitaine avec un banquet; le tout sous la musique entraînante du big band « Sortie 210 ». De plus, un DJ sera sur place pour la fin de la soirée.



16 juillet : Messe gospel sous le chapiteau avec les Gospangels, en après-midi, Troupe de danse amérindienne Aln8bak et M. Bleu magicien.



Tout le week-end, à raison de cinq fois par jour, les citoyens et touristes pourront emprunter la navette fluviale du côté de Bécancour afin d’effectuer une excursion d’une heure sur le fleuve Saint–Laurent et aller à proximité des Grands voiliers amarrés du côté trifluvien. Une magnifique manière d’observer ces majestueux navires !

Événements spéciaux en rafale !

La Saint-Jean Baptiste se célébrera avec les « Cuillers à carreaux » alors que la Fête du Canada le 1e juillet, se fêtera tout en blues avec Brian Tyler et les bluestorms.



Le 7 juillet, l’humour sera à l’honneur avec un humoriste bien de chez nous : Pascal Babin. En après-midi, il fera une classe de maître avec quatre humoristes en herbe de ville de Bécancour qui se produiront dans la première partie du spectacle de ce dernier. Le spectacle aura lieu en soirée cette même journée.



Le rendez-vous annuel avec des lutteurs chevronnés le 28 juillet prouvera, une fois de plus, que sur le quai, la lutte n’est pas arrangée !



Quai en fête sera, pour une deuxième année, l’hôte des Jeudis en chanson de la SSJB avec le groupe Trilogie.



Le rock ne sera pas en reste avec un Hommage à ACDC présenté par le groupe Ruff & Edge le 5 août.



Il y aura de la « broue » avec les « Blancs de mémoire », des dégustations de saucisses et bières de brasseurs locaux lors du Festibière du 18 au 20 août.

Les mardis scène libre Desjardins

À la découverte de talents locaux ! La scène du quai offrira tout l’été à des artistes locaux et régionaux l’occasion de présenter un spectacle de façon professionnelle, et ce, tous les mardis soirs. Une soirée spéciale sera prévue sous la thématique « Un air de famille », et déjà, plusieurs familles sont inscrites afin de vivre cette expérience !

L’activité Musique et bulles du député

De jeunes musiciens et chanteurs de haut niveau, issus des Conservatoires de musique de Trois-Rivières et Québec, de l’Université Concordia, des Cégeps de Drummondville et Trois-Rivières, interpréteront des œuvres classiques, jazz et traditionnelles. Quatuor à cordes, guitare classique, piano, opéra, orgue charmeront le public.

Cours, activités d’expérimentation et partenariat communautaire

Des cours sont offertes sur une base hebdomadaire : Taï chi yang, zumba fitness, zumba gold, yoga plein air, brazilian butt work out, danse en ligne, country rock, tamtams, initiation voile et « paddle board ».



De plus, un grand Marché aux puces, organisé avec Patrimoine Bécancour, sera organisé et il y aura un encan « callé » par M. Jean-Guy Dubois, maire de Bécancour.



La Maison de jeunes La Forteresse, est impliquée dans la soirée cinéma et dans la décoration du chapiteau.

En conclusion, la programmation de « Quai en fête » est comme une bonne paella avec sa multitude d’ingrédients variés, mais qui donnent toujours un plat unique, à savourer en convivialité.