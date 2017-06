La Fête nationale du Québec à Nicolet, soulignons notre fierté!

C’est sous le thème de « Québec, emblème de notre fierté » que la Fête nationale du Québec sera célébrée les 23 et 24 juin prochains à Nicolet. La population est invitée à participer en grand nombre. Toutes les activités sont gratuites.

Jeudi 23 juin, dès 16 h

parc Marguerite-D’Youville

Activités familiales

Jeux gonflables offerts par Location d’outils Nicolet, du maquillage,

Rallye thématique organisé par la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec, section Nicolet, et encore plus!

Spectacles

19 heures : l’équipe de la Puzzel Skatepark impressionnera le public avec des prouesses en planche à roulettes. Cette activité est offerte par Matelas René.

20 heures : Activités offertes par Les Installations électriques D.G. inc. sur la scène. Les élèves de l’école secondaire Jean-Nicolet feront vibrer la foule! Ils ont également préparé, avec la mairesse, Geneviève Dubois, un discours patriotique en musique!

21 h 30, le groupe Trio Tékia, composé de Serge Lachapelle, célèbre chansonnier de la boîte à spectacle 2 Pierrots, viendra à son tour chauffer les planches avec la reprise des plus grands succès québécois! Le TRIO reviendra sur scène après le feu d’artifice.

23 h 15, le DJ Marc-Antoine Côté, terminera la soirée en beauté sur une note électronique!



Feux d’artifice et jeu de joie

22 h 15, DESJARDINS Caisse de Nicolet nous offre les feux d’artifice haut en couleur et le feu de joie.

Pour agrémenter vos festivités, vous pourrez vous procurer sur place des articles à l’effigie de la Fête nationale en vente à faible coût, comme des drapeaux du Québec, des colliers lumineux ou des antennes lumineuses. Aussi, vous pourrez acheter, sur place, nourriture et boissons, le tout, dès 16 h.

Vendredi 24 juin

Plage du camping du Port Saint-François

10 heures : Fête à la plage avec concours de châteaux et sculptures de sable débutera Cette année, l’activité est organisée par Lu-Nid Maison de la famille. Les participants peuvent s’inscrire sur place et courent la chance de recevoir des prix pour leur création. Des animations se grefferont à l’événement, tels volleyball de plage et autres!

Cathédrale

10 heures : La messe du partage organisée par la Société Saint-Jean-Baptiste section Nicolet. Pour symboliser le partage, une distribution de pains et de plantes suivra la messe.

Maison et atelier Rodolphe-Duguay

À l’heure du midi, les familles sont invitées au pique-nique familial. Accompagnez vos parents ou grands-parents dans les jardins de la maison pour un pique-nique. Un lieu enchanteur et calme, propice aux rencontres. Venez écouter Samie Cloutier au violon et Patrice Cloutier à la contrebasse. Animation sur place.

Pour faire partie de l’équipe de bénévoles ou pour obtenir des renseignements, communiquez avec Dalianne Charbonneau au 819 293-6901, poste 1703 ou à evenement@nicolet.ca.