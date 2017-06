Gala COGECOTV 2017: La Mauricie, grande gagnante de la soirée

Le 31 mai dernier avait lieu à Trois-Rivières la 3e édition du Gala CogecoTV. Animé cette année par Dave Ouellet (alias MC Gilles) et Joanie Duquette (Ça Roule.tv), l’événement a été célébré en compagnie de 200 convives et diffusé en direct sur les ondes de CogecoTV partout en province.

« Le Gala CogecoTV est une soirée de reconnaissance pour tous les employés et bénévoles du réseau de télévisions communautaires de Cogeco Connexion à travers le Québec. Nos télévisions locales existent grâce à ces gens qui accomplissent avec passion un travail remarquable et qui contribuent quotidiennement au rayonnement de nos régions. C’est donc notre façon de leur rendre hommage et de récompenser les productions s’étant le plus démarquées au cours de l’année », explique Daniel Picard, directeur principal, programmation et relations avec les communautés, Cogeco Connexion.

Les quinze stations de télévision au Québec ont fait bonne figure et furent toutes bien représentées à travers les trente-quatre projets finalistes dans chacune des dix catégories. Finaliste dans sept catégories, la Mauricie a remporté quatre trophées ce qui en fait la grande gagnante de la soirée.

« Nous sommes choyés et sincèrement touchés des prix que nous avons remporté. De voir qu’après dix-sept ans sur nos ondes, Chanson Via Country soit toujours aussi appréciée, que de nouvelles productions comme la série Tordus avec Atchoum ou Ça Roule.tv soient reconnues et misent à l’honneur et que la série Fight Club Canada ait remporté le combat dans sa catégorie nous rend extrêmement fiers. Ces prix, nous les devons beaucoup aux gens de la communauté qui font confiance à CogecoTV pour la réalisation de leur projet » exprime Suzy Walsh, directrice programmation, CogecoTV Mauricie. Pour voir le Gala CogecoTV 2017, sachez qu’il sera disponible à compter de mercredi à la Vidéo sur Demande de Cogeco, en syntonisant le 602.

Lauréats de la soirée



MEILLEURE SÉRIE OU ÉMISSION D’ACTUALITÉ

Connecté sur les Laurentides CogecoTV Laurentides



MEILLEURE ANIMATION – ÉMISSION D’ACCÈS

Mathieu Pouliot – Chassomaniak CogecoTV Beauce-Appalaches



MEILLEURE SÉRIE OU ÉMISSION CULTURELLE

La musique que j’aime CogecoTV Drummondville



MEILLEURE SÉRIE OU ÉMISSION DE DIVERTISSEMENT

Chanson Via Country CogecoTV Mauricie

MEILLEURE SÉRIE OU ÉMISSION DOCUMENTAIRE

Les passionnés CogecoTV Baie-Comeau

MEILLEURE SÉRIE OU ÉMISSION JEUNESSE

Tordus avec Atchoum CogecoTV Mauricie

MEILLEUR REPORTAGE

Fermeture du Camp Bosco CogecoTV Valleyfield



MEILLEURE SÉRIE OU ÉMISSION DE SERVICES

Ça Roule.TV CogecoTV Mauricie







 MEILLEURE SÉRIE OU ÉMISSION DE SPORTS, LOISIRS OU PLEIN-AIR Fight Club Canada CogecoTV Mauricie  PRIX HOMMAGE MICHÈLE-LEBLANC La 52e Finale des Jeux du Québec CogecoTV Alma