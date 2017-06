Christian p en spectacle à Trois-Rivières !

Le 28 avril dernier, Christian p lançait son nouvel opus. Plus besoin de chercher. Découvrir l’album Au Bout du Monde de Christian p, c’est repérer onze mélodies folk-rock qui donnent tout autant des envies de road trips que de sweet home, portées qu’elles sont par la voix fervente de Christian p, alias Christian Proulx, adoubée de raffinées sonorités acoustiques - qu’a su mettre en valeur le réalisateur Davy Gallant (Chloé Saint-Marie, Roch Voisine, Garou, etc.), déjà primé aux Juno et au gala de l’ADISQ.

Le charme opère, mais ce n’est pas étonnant. Malgré un parcours atypique (il est psychoéducateur et père de quatre filles), l’auteur-compositeur Christian p connaît la chanson - lui qui a déjà remporté les concours les Étoiles de demain (2003) et Place à la relève (belle occasion pour lui de chanter devant 10,000 personnes), en plus d’avoir été nommé Jeune personnalité artistique de Lanaudière puis représentant du Québec aux Francovilles de Brives-la-Gaillarde en France.

Tel un artisan authentique, Christian p a néanmoins fignolé son actuel album durant trois ans, convaincu que seul « le temps se prête aux grands aveux ». Il en résulte un album nimbé de nature et d’espaces, tout autant tourné vers Un Monde Virtuel que vers les Aurores Boréales ou Par la Fenêtre d’où «l’on voit repartir les outardes». Cela donne aussi un opus 100% acoustique, ponctué par la guitare de Réjean Bouchard et riche de violoncelles, d’harmonies vocales, de piano, de banjo et de trompette. Le tout arrangé par Gilles Tessier et Davy Gallant puis enregistré au Dogger Pond Studio.

Fort du premier extrait radio Au Bout du Monde (« une toune de printemps et de voyage ») qui a commencé à tourner au Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick et en France, Christian p se produira sur scène à Trois-Rivières le mardi 6 juin au Café-Bar Le Gambrinus dès 21 h. Pour information et réservation : gambrinus.qc.ca.

Entretemps, en cette saison où tout est permis…

« Si on partait (…) au bout du monde / Délester de leurs ouvrages nos âmes vagabondes »



Lumineuse idée, non ? Un artiste à découvrir !