RENDEZ-VOUS Ô FLEUVE : une 10e édition plus festive que jamais !

La 10e édition du Rendez-vous Ô fleuve se déroulera sur le site enchanteur du quai de Sainte-Angèle-de-Laval les 10, 11 et 12 août 2017. Pour son 10e anniversaire, le comité organisateur s’est donné comme mandat de faire du festival un évènement festif, chaleureux et rassembleur, autant pour la population bécancouroise que pour les gens de l’extérieur !

Une programmation par et pour les festivaliers

Pour le 10e anniversaire du festival, le comité du Rendez-vous Ô fleuve convie les festivaliers à des spectacles en grande demande. Le jeudi 10 août, à 20h, les festivités commenceront en grand avec le retour du groupe La Chicane. Le groupe, accompagné d’invités, reprendra ses plus grands succès des années 90. Le chansonnier Luc Riopel réchauffera l’ambiance avant le spectacle. Un DJ assurera le party 80-90 après le spectacle. Plaisir assuré !

Vendredi le 11 août, l’excellent groupe Beatles Forever reprendra les meilleurs succès du groupe mythique. Le quai vibrera donc au son du groupe britannique. La soirée finira en beauté avec un DJ qui fera littéralement lever le chapiteau !

Pour clôre le festival en beauté, samedi le 13, le Rendez-vous Ô fleuve présente la formation Les Muffins au son, groupe de jeunes musiciens talentueux qui connaissent un succès grandissant. Comme le veut la tradition, Éric Masson et ses musiciens enflammeront le quai avec des reprises de succès francophones et anglophones. Depuis le meilleur site d’observation, il sera possible d’admirer les feux d’artifices de Trois-Rivières !

Sur place, bar et food truck seront à la disposition des festivaliers pour se rassasier !

La programmation de l’édition 2017 du Rendez-vous Ô fleuve est disponible sur la page Facebook @rendezvousofleuve et au www.rendezvousofleuve.net.

Tarifs Jeudi : 20$ Vendredi : 10$ Samedi : 10$ Toujours gratuit pour les enfants de 12 ans et moins