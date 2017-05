Pour une dixième année consécutive, les élèves du profil « Arts de la scène » de 1re et de 2e secondaire du Collège Marie-de-l'Incarnation monteront sur scène et présenteront une production haute en couleurs devant public. Le 25 mai prochain, la pièce « La Reine du Savoir », une comédie musicale légère et rafraichissante, vous transportera du parc Belmont à la Ronde : une véritable incursion dans le monde festif des parcs d’attractions! Venez souligner cet évènement avec nous.

Date : 25 mai 2017

Heure : 19 h 30

Lieu : Salle Anaïs-Allard-Rousseau

Coût : Admission générale 15 $, Étudiant 12 $

Information et réservation : 819 379-3223