Annonce de la programmation du Sunsation Festival 2017

Le SUNSATION FESTIVAL, le plus gros festival de musique électronique de l’est du Québec aura lieu les 16 et 17 juin prochain dans les champs à l’arrière de l’hôtel Montfort à Nicolet. Plus de 28 DJs, dont 6 DJs internationaux, performeront sur les deux scènes extérieures. Entre 4000 et 5000 personnes sont attendus par jours sur les lieux du SUNSATION.

Le premier est Vicetone, un artiste des Pays-Bas classé 81ième selon DJMag et ayant joué au fameux Ultra Music Festival. Le deuxième, DJ Bl3nd, ayant plus de 4.5M de fans sur Facebook, le mexicain est sans aucun doute l’un des DJs les plus populaires au monde. Il fût nommé par le Rolling Stones Magazine comme le DJ donnant la meilleure performance scénique jamais vu. Le troisième Firebeatz, un groupe néerlandais, se classant au 77ième rang mondial du DJMag. Ce groupe a composé des chansons avec Calvin Harris, Tiesto, Martin Garrix, Sander Van Doorn et KSHMR. Le 4ième, Breathe Carolina, le duo américain qui au départ était un groupe de Punk-Rock, ayant fait la chanson numéro 1 au Canada, Blackout, fût ensuite transformé en DJs. Ce duo est considéré comme les prochains grands noms de l’électro étant donné qu’ils sont déjà les vedettes de Spinnin Records, la chaîne électro la plus suivie sur internet. Le 5ième, AutoErotique, le Canadien est réputé pour son style Future House qui feront danser les fans de Shufflin. Il a fait des collaborations avec Steve Aoki et DIPLO. Le 6ième venant de Montréal, Apashe, ayant fait deux chansons pour les publicités Budweiser. Il est l’un des producteurs les plus en vogue présentement. Sa dernière chanson fût prise pour le ‘Warm-Up Playoff Song’, des Cavaliers de Cleveland.

Sur le site du SUNSATION FESTIVAL, la scène principale aura 75 pieds de long pour permettre une mise en scène spectaculaire des DJs invités. Des aires de jeux de beer-pong et de beer-pong géant seront mises en place pour les festivaliers afin de créer une ambiance festive. Une aire de détente sera aussi mise en place avec 5000 pieds carrés de jardins et d’espace de repos afin permettre aux festivaliers de se détendre. Un camping sera disponible pour tous ceux qui souhaiteront dormir sur place.

Une présence spéciale se joindra au SUNSATION FESTIVAL Béatrice Bouchard, la sœur-jumelle d’Eugénie Bouchard. Elle est la 4ième personne la plus suivie au Québec sur Instagram.

Vous pouvez vous procurer les billets pour le SUNSATION du 16 et 17 juin 2017 sur le site internet du festival au www.sunsationfestival.com