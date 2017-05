Dévoilement des Lauréats des Grands Prix Culturels de Trois-Rivières 2017

Pour une 24e année, la Ville de Trois-Rivières a couronné ses artistes, artisans et organismes culturels lors de la cérémonie de remise des Grands Prix culturels qui s’est tenue le 9 mai à la salle J.-Antonio-Thompson.



Cet évènement a permis une fois de plus, de souligner le dynamisme, l’audace et la vitalité du milieu culturel trifluvien par la remise de dix prix accordés à ceux et celles qui, par leurs réalisations ou leur implication, se sont démarqués au cours de l’année 2016.



Voici donc la liste des lauréats des Grands Prix culturels de Trois-Rivières 2017 :



Le Prix des arts de la scène Louis-Philippe-Poisson Remis à l’Off-Festival de poésie de Trois-Rivières pour Soirée de poésie et autres paroles – Édition Nuit de la poésie.



Le Prix des arts visuels Stelio-Sole Remis à Guillaume Massicotte pour l’exposition Pétard des bois.



Le Prix de littérature Gérald-Godin Remis à Nadine Poirier et Claude K. Dubois pour l’album jeunesse Le jardinier qui cultivait des livres.



Le Prix du patrimoine Benjamin-Sulte Remis à la Société de généalogie du grand Trois-Rivières pour le projet Héritage Théma : De la forêt au papier – L’exploitation forestière en Mauricie 1634-1950.



Le Prix des arts médiatiques Remis à Alexandre Dostie pour le court métrage Mutants. Et Remis à Chloé Leriche pour le long métrage Avant les rues.



Le Prix de l’initiative Éducation-Culture Remis à Réseau In-Terre-Actif du comité de solidarité / Trois-Rivières pour le projet Change le monde, une œuvre à la fois.



Le Prix Arts-Affaires Remis à la microbrasserie Le Temps d’une pinte pour son grand niveau d’implication culturelle à Trois-Rivières.



Le Prix Trois-Rivières sans frontière Remis au groupe QW4RTZ pour le rayonnement international de son œuvre.



Le Grand Prix de la culture Remis à la communauté des Ursulines de Trois-Rivières pour leur implication de près ou de loin à la culture de Trois-Rivières.



Félicitations à tous les lauréats!