Le phénomène musical des 5 dernières années s’arrête à l’Amphithéâtre Cogeco

Hier soir, lors de la grande finale de La Voix 5, les finalistes ont appris avec joie qu’ils partaient en tournée, cet été! La tournée s’arrêtera tout d’abord à l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières le 16 juin prochain.



Depuis les tous débuts de l’émission, c’est la première fois que les candidats partent ensemble sur les routes du Québec pour une tournée de spectacles. Les fans de La Voix 5 auront donc le plaisir de retrouver sur une même scène le Top 8 : Ludovick Bourgeois, David Marino, Rebecca Noelle, Frank Williams, Michaël, Sam Tucker, Désirée et Louis-Paul Gauvreau.



Dans un concept de Stéphane Laporte et une mise en scène de Geneviève Dorion-Coupal, redécouvrez cet été vos 8 coups de cœur de La Voix 5, en pleine possession de leur talent.



Billets

Le spectacle La Voix 5 en tournée sera présenté à l’Amphithéâtre Cogeco le 16 juin 2017. Les billets sont maintenant en vente en ligne au www.amphitheatrecogeco.com et à la billetterie de la salle J.-Antonio Thompson au 819 380-9797 ou au 1 866 416-9797.