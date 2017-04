Scène Momentum est fière d’annoncer la venue du mythique groupe Boney M à l’Amphithéâtre Cogeco. La formation originale sera en spectacle le 23 septembre prochain pour le plus gros party disco jamais vu à Trois-Rivières.

Avec plus de 50 millions de singles et 60 millions d’albums vendus partout à travers le monde, Boney M, mettant en vedette Liz Mitchell, est encore aujourd’hui considérée comme une icône de la disco-pop. Tous se souviendront des succès « Daddy Cool », « Rasputin » et « Rivers of Babylon » qui ont fait danser la planète entière dans les années 70 et 80 et qui séduit encore à ce jour une nouvelle génération de mélomanes. La formation sera accompagnée de 13 musiciens sur scène. Il s’agit d’une chance unique de voir performer sur scène ce phénomène mondial!

Le groupe québécois Famous assurera la première partie du spectacle qui se promet d’être des plus festifs et endiablés!



Distribution du spectacle

Liz Mitchell, chanteuse principale

Paulette Kerr, choriste

Jacinth Mhende, choriste

Toni Ashcroft, choriste et danseur

Billets

Les billets se détaillant à partir de 46 $ (plus taxes) seront en vente ce samedi 29 avril dès 11h en ligne au www.amphitheatrecogeco.com, www.scenemomemtum.com, à la billetterie de la salle J.-Antonio-Thompson et au 819-380-9797 ou au 1-866-416-9797.

L’ouverture des portes se fera à 19 h et le spectacle débutera à 20 h. Un service de bar sera également disponible sur place.