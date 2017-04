La Broche à Foin débarquera au Stade Stereo+

Les Aigles de Trois-Rivières ont conclu une entente avec La Broche à Foin pour la présentation de tous les matchs du mercredi de la saison 2017. La salle de spectacle située en Beauce prendra le contrôle de la terrasse du Stade Stereo+ afin faire découvrir l’ambiance beauceronne aux gens de la Mauricie.

«La Broche à Foin c’est un ancien poulailler transformé en salle de spectacle dans laquelle nous produisons des soupers-spectacles, précise d’entrée de jeu la propriétaire de La Broche à Foin, Marie-Pierre Simard. Les shows de dueling pianos avec les pianistes de San Diego sont fort populaires. Les bands de covers où tu cris c’est ta touuuuune à tout bout de champ et le band country de Nashville sont tout aussi prisés. Bref, une grange avec deux pianos à queues, des demandes spéciales, on remet la pomme de terre purée au menu puis quelques shooters et t’as la plus belle veillée de ton année.»

Des gens de partout au Québec s’arrachent les rares billets disponibles pour participer aux différents partys proposés par La Broche à Foin. Pour l’instant de neuf soirs, La Broche à Foin débarquera sur la terrasse du Stade Stereo+ avant les matchs des Aigles.

Les artistes seront en prestation de 17h à 18h45 alors que la partie commencera à 19h05. La terrasse du Stade Stéréo+ peut accueillir jusqu’à 400 personnes. Pour participer à l’événement, vous devez vous procurer le forfait terrasse en vente au coût 30$. Il inclut trois consommations, la nourriture à volonté, le billet pour le match et le spectacle.

Pour réservation, composez le 819 379-0404 poste 6.

Programmation du Stade Stereo+



24 mai: Dueling pianos – Pianistes de San Diego

31 mai: Oli Couture

7 juin: La Compil

14 juin: Jesse Cain – Band country de Nasville

21 juin: Oli Couture

12 juillet: Les Jack

2 août: Dueling pianos – Pianistes de San Diego

9 août: Les Jack

30 août: Oli Couture

À propos de La Broche à Foin

La Broche à Foin est une salle de spectacle située à Scott en Beauce. Marie-Pierre Simard, bien connue dans la région de Québec pour son rôle de co-animatrice avec Stephan Dupont à Choi Radio X et Energie 98.9, a développé une formule infaillible pour garantir le succès d’un party. Que ce soir pour un mariage ou une soirée privée, son équipe vous accueillera dans sa grange du 189 route Kennedy.