Dévoilement de la programmation 2017 du FestiVoix!

Le FestiVoix de Trois-Rivières, présenté par Hydro-Québec, dévoile aujourd’hui la programmation complète des scènes Loto-Québec des Voix Populaires et Bell Fibe des Voix Multiples. Aux abords du fleuve St-Laurent ou encore sous les arbres centenaires situés dans la cour arrière du Monastère des Ursulines, les festivaliers goûteront à une programmation musicale riche, éclatée et colorée!



DÉVOILEMENT DE LA PROGRAMMATION DE LA SCÈNE LOTO-QUÉBEC DES VOIX POPULAIRES

Après avoir annoncé la venue d’artistes établis tels que : Billy Talent (2 juillet), Éric Lapointe (29 juin), 2Frères (5 juillet) Michel Fugain & Pluribus (8 juillet) ainsi que Marc Dupré (9 juillet) , le FestiVoix poursuit le déploiement de sa programmation festive et rassembleuse!



L’auteur-compositeur à la voix magnétique Bobby Bazini offrira ses plus grands succès ainsi que ses toutes nouvelles compositions tirées de son plus récent album déjà certifié disque d’or Summer is gone le 30 juin. La première partie de ce spectacle sera assurée par la chanteuse originaire de la Mauricie, Valérie Carpentier, qui offrira ses toutes nouvelles compositions matures et touchantes tirées de son nouvel opus Pour Rosie. Le 1er juillet sera l’affaire d’un groupe à l’univers pop rock étonnant Les Trois Accords. La première partie de ce groupe rassembleur sera offerte par les rockeurs psychédéliques Mordicus, auteur de Amour révolution, chanson officielle de l’édition 2017 du FestiVoix. Le meilleur de la musique pop sera concentré sur la scène des Voix Populaires le 6 juillet avec un programme double mettant en vedette Karim Ouellet puis Alex Nevsky. Le temps d’une soirée, la pop qui flirte avec la soul de Ouellet, sera combiné aux ritournelles pop extrêmement bien ficelées de Nevsky. Place à une soirée à saveur rock et nostalgique le 7 juillet puisque le duo Leboeuf Deschamps allumera les festivaliers en interprétant leurs tubes respectifs ainsi que le meilleur du rock québécois. Puis, place au groupe The Long Run, meilleur hommage musical du groupe The Eagles qui sillone l’Amérique . Avec respect et expérience, le groupe offrira des pièces immortelles de ces pionniers du country folk telles : Hotel California, Take it easy, New kid in town ou encore One of these nights. Puis enfin, le FestiVoix annonce la présence du quintette Valaire avec un spectacle où le groove est roi et la fête est reine afin de lancer les festivités de la venue du grand Michel Fugain & Pluribus le 8 juillet.





DÉVOILEMENT DE LA PROGRAMMATION DE LA SCÈNE BELL FIBE DES VOIX MULTIPLES

Grâce à la précieuse collaboration et la générosité des Sœurs Ursulines, le public pourra assister aux spectacles présentés sur la scène Bell Fibe des Voix Multiples dans le lieu magique et intime qu’est la cour du Monsatère des Ursulines. Se joignent à Louis-Jean Cormier (29 juin) et Marie-Josée Lord & Quartango (9 juillet), des artistes qui apportent une couleur riche et variée à cette programmation.



Mario Pelchat offrira pour une dernière fois son spectacle hommage à Monsieur 100 000 volts : Et maintenant…Bécaud le 30 juin. Fabiola Toupin chantera elle aussi les mots d’un monstre sacré de la musique francophone avec son spectacle La Bohème, Fabiola chante Aznavour le 1er juillet. Originaire de St-Tite, Cindy Bédard prend résolument sa place sur la scène québécoise, elle qui a remporté le prix d’interprète féminine lors du dernier Gala Country. Elle présentera son spectacle le 2 juillet. Puis, un vent de douceur et de délicatesse sera dans l’air le 5 juillet à travers le répertoire des bien-aimées Les sœurs Boulay. Pour la toute première fois au FestiVoix, les festivaliers pourront applaudir l’intemporel et charismatique Richard Séguin le 6 juillet. De retour d’une tournée mondiale, la formation montréalaise The Franklin Electric présentera les pièces de son tout nouvel album « Blue Ceilings » le 7 juillet. Puis, la bête de scène exubérante et sensible qu’est Yann Perreau mettra le feu à la scène le 8 juillet.





LANCEMENT DE LA PRÉVENTE DES PASSEPORTS ET DISTRIBUTION DES DÉPLIANTS DE LA PROGRAMMATION 2017

Le FestiVoix annonce dès aujourd’hui la prévente officielle de ses passeports au coût de 43$ (tx. incl.). Ces derniers, ainsi que les dépliants de la programmation 2017, sont disponibles dans tous les points de vente suivants : tous les METRO de Trois-Rivières, tous les Jean Coutu de Trois-Rivières, Rona l’Entrepôt, le Centre commercial Les Rivières, le Marché du Boisé, le Bureau d’information touristique de Trois-Rivières et la Salle J-Antonio Thompson ainsi qu’au dépanneur de la Résidence Place Belvedère. Les passeports du FestiVoix sont aussi disponibles dans les points de vente en Mauricie suivants : les METRO de Shawinigan-Sud, Bécancour, Sainte-Anne-de-la-Pérade, Louiseville, Saint-Tite et dans les Jean-Coutu de Shawinigan, Grand-Mère, Louiseville et Nicolet.



Le tarif du passeport sera à 53$ (tx. incl.) à partir du 19 juin 2017.

Le billet journalier est en vente au coût de 25$ (tx. incl.)

Les passeports et les billets du FestiVoix sont également en vente en ligne au : www.festivoix.com. (frais de service applicables)



Pour visionner la programmation 2017 des Voix Populaires : https://www.youtube.com/watch?v=8cO-NOdMMtg



Pour visionner la programmation 2017 des Voix Multiples : https://www.youtube.com/watch?v=fSDrgW55irA