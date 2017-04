Le Musée des religions du monde de Nicolet reçoit un prestigieux prix de l’Association des musées canadiens

C’est avec beaucoup de fierté que monsieur JeanFrançois Royal, directeur du Musée de religions du monde de Nicolet, a reçu vendredi dernier le Prix d’excellence de l’AMC dans la catégorie Expositions – Patrimoine culturel (pour les musées ayant un budget d’opérationnel annuel inférieur à 1 million de dollars) pour l’exposition Tu ne tueras point.



Monsieur Royal a reçu le prix qu’a reçu le Musée des religions du monde lors du Congrès national 2017 de l’Association des musées canadiens qui avait lieu le 7 avril à Ottawa. Les membres du jury qui ont évalué les projets soumis ont mentionné que ce projet d’exposition surpassait tous les critères d’excellence de l’Association. Le projet a été jugé d’envergure nationale et dépassait les normes de pratiques qui sont couramment admises. Ce sont ces raisons qui ont fait que le projet s’est largement distingué des autres candidatures. « Ce projet, qui avait tout d’abord été présenté à Ferrières en France, représente très bien la qualité des expositions présentées à notre musée. Nous sommes heureux aujourd’hui de recevoir ce prestigieux prix. L’audace de nos expositions, l’originalité et la qualité de nos projets sont toujours au cœur de notre travail. » explique monsieur Royal.



Le prix d’excellence de l’Association des musées canadiens est l’une des reconnaissances les plus prestigieuses du Canada dans le monde muséal.



L’exposition Tu ne tueras point Nous nous rappellerons que l’exposition Tu ne tueras point se voulait une expo qui commémorait la Première Guerre mondiale, non pas par des faits d’armes et de grandes batailles mais bien par ceux qui ont combattu pour la paix. La place de la religion lors de ce conflit a été un pan important de l’exposition. Plusieurs hommes d’église, de plusieurs mouvements différents, ont dénoncés les hostilités qui allaient à l’encontre du commandement « Tu ne tueras point » dont le pape Benoît XV qui avait lancé plusieurs appels à la paix.

Le Musée des religions du Monde Le Musée des religions du monde est une institution de recherche et d'exposition dédiée à la préservation, à l'étude et à la diffusion du patrimoine multi-religieux canadien et québécois. Il a pour mission de rendre accessible au grand public et aux chercheurs spécialisés ses collections portant sur les grandes traditions religieuses mondiales.