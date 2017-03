Bach’n’jazz avec flûte alors!

Voir la galerie de photos

Un dimanche matin en famille avec le réputé quatuor Flûte Alors! qui revisite les œuvres de Bach et les grands standards jazz.

Présentée par Canimex, la série Matinées en musique de l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières accueillera le jeune et déjà réputé quatuor de flûtes à bec Flûte Alors!, avec à sa tête Vincent Lauzer, le dimanche 26 mars prochain à 11 h au foyer Gilles-Beaudoin (salle J.-A.-Thompson).



Seul quatuor de flûtes à bec au Canada, Flûtes Alors! sillonne la planète, remporte de nombreux prix et charme des milliers d’auditeurs. Cette formation offrira un programme idéal pour accompagner un magnifique dimanche matin en famille, avec leurs réinterprétations des œuvres de Bach et des grands standards jazz, dont The Girl from Ipanema, la Toccate et fugue en ré mineur, Les feuilles mortes, et même un pot-pourri Bach to the Future! Ce quatuor est formé des flûtistes Vincent Lauzer, Marie-Laurence Primeau, Alexa Raine-Wright et Caroline Tremblay.



Dans une ambiance conviviale, la série Matinées en musique regroupe, cette saison, six représentations d’une durée de 60 minutes mettant en lumière le talent des musiciens de l’OSTR et de la relève. Rendez-vous familial et intergénérationnel, les Matinées en musique se veulent le prétexte idéal pour s’initier au répertoire classique. Muffins, jus et café sont servis à la fin des représentations, et les jeunes de 12 ans et moins y sont admis gratuitement!



La série Matinées en musique se poursuivra avec Brahms et Piazzolla avec le Trio de l’Île (23 avril 2017) et Tar’imba : par-delà l’Espagne (7 mai 2017).



La série Matinées en musique est présentée par Canimex avec la collaboration avec la Corporation de développement culturel de Trois-Rivières. Le Panetier et Café Morgane sont également partenaires.



PROGRAMME

Jean-Sébastien Bach (1685-1750)

Toccate et fugue en ré mineur, BWV 565 [arr. Alexa Raine-Wright]



Antônio Carlos Jobim (1927-1994)

The Girl from Ipanema [arr. Nicolas G-Godbout]



Jean-Sébastien Bach (1685-1750)

Pot-pourri Bach to the Future [arr. Nicolas G-Godbout]



Jean-Sébastien Bach (1685-1750)

Passacaille et fugue en sol mineur, BWV 582 [arr. Alexa Raine-Wright]



Dizzy Gillespie (1917-1993)

A Night in Tunisia [arr. Hans Fickelscher]



Bob Thiele (1922-1996) / George David Weiss (1921-2010)

What a Wonderful World [arr. Nicolas G-Godbout]



Jean-Sébastien Bach (1685-1750)

Concerto en ré mineur, BWV 596 (d'après Vivaldi, RV. 565) [arr. Alexa Raine-Wright]



Joseph Kosma (1905-1969)

Les feuilles mortes [arr. Nicolas G-Godbout]



GRATUIT POUR LES 12 ANS ET MOINS

Billet (taxes en sus) :

12 ans et moins : gratuit (réservation de billet obligatoire)

Étudiant : 9,75 $ / Adulte : 21,62 $

Billetterie : 819 380-9797 ou Réseau Ovation

Compte tenu de la popularité de la série, nous ne pouvons garantir la disponibilité de billets le jour même de l’événement, il est préférable de se procurer ceux-ci à l’avance.



NOTES BIOGRAPHIQUES

Ensemble dynamique et polyvalent, Flûte Alors! est composé de quatre flûtistes à bec de la nouvelle génération. Depuis sa création en 1999, l’ensemble suit un parcours exceptionnel où il se distingue par l’audace de ses programmes et l’excellence de ses interprétations. Grâce à leur qualité de communicateurs, les musiciens font vivre à leur public une expérience unique et rafraîchissante tout en se faisant le promoteur de cet instrument magnifique, étonnamment moderne et expressif qu’est la flûte à bec.



Depuis plusieurs années, Flûte Alors! récolte prix et nominations tant au niveau national qu’international. L’ensemble est l’invité de nombreux festivals au Canada et il s’est produit en Allemagne, en France et aux États-Unis. Flûte Alors! a également parcouru le Canada dans le cadre de tournées Jeunesses musicales Canada (2012-2013), Début Atlantique (2013-2014) et Prairie Debut (2016-2017). Le quatuor parcourt actuellement l’est du pays avec son spectacle jeunesse intitulé « Les athlètes de la flûte à bec » coproduit avec les Jeunesses musicales Canada.



Dédié à faire connaître le riche répertoire de la flûte à bec, Flûte Alors! produit une série de concerts à Montréal lors desquels se côtoient musiques médiévale, renaissance, baroque, contemporaine et jazz! L’ensemble collabore avec divers artistes, commande régulièrement des œuvres à de jeunes compositeurs en plus de présenter ses propres arrangements d’œuvres choisies.