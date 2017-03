Quand Django Reinhardt et Félix Leclerc se rencontrent…

Ce double hommage savoureux que vous proposent CHRISTINE TASSAN ET LES IMPOSTEURES, évoque la rencontre entre le chanteur québécois, Félix Leclerc et le guitariste gitan, Django Reinhardt dans un hôtel parisien dans les années 50. Si la rencontre est réelle, tout le reste est le fruit de l’imaginaire et de la créativité débordante des quatre musiciennes. Avec audace, virtuosité et humour, elles marient la poésie de l’un au swing de l’autre, inventant un univers musical foisonnant, ode à la créativité, à la liberté, et bien évidemment, splendide coup de chapeau à deux grands artistes qui ont, chacun sur leur contient, marqué les temps et les cultures.

Un rendez-vous pour l’amateur de jazz manouche et de chanson swing, le samedi 18 mars

20 h 00 au Moulin Michel de Gentilly !

www.pleinsud.ca | Billetterie : 819 298-2882