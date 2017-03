Un nouveau festival électronique dans la région

Pour la première fois à Nicolet, un nouveau festival électronique, le plus gros festival EDM de l’Est-du-Québec fera son entrée dans les activités à ne pas manquer dans la région ! Les 16 et 17 juin prochain, le SUNSATION présentera plus de 25 artistes, dont 5 DJs internationaux parmi les plus populaires mondialement, et ce, sur deux scènes à l’arrière de l’hôtel Montfort.

Ce nouveau festival se veut être une expérience unique au Centre-du-Québec ! Pour vous permettre de profiter pleinement de l’évènement, un terrain de camping de 700 places sera aménagé, ainsi que des places de stationnements. Plus de 5000 personnes sont attendues pour chacun des jours d’activités.

La programmation complète des artistes sortira dans les prochaines semaines avec l’annonce de grands DJ reconnus mondialement. DJ Bl3nd, Vicetone, Domeno, Mike Robia et Mike Sickini seront parmi les artistes qui performeront au courant de la première journée du Sunsation!

Vous pouvez vous procurer les billets pour le SUNSATION du 16 et 17 juin 2017 sur le site internet du festival au www.sunsationfestival.com