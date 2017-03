Billy Talent au Festivoix de Trois-Rivières !

Voir la galerie de photos

Le FestiVoix de Trois-Rivières annonce la venue, le dimanche 2 juillet 2017, sur la scène Loto-Québec des Voix Populaires du groupe punk rock Billy Talent.

Depuis la sortie de leur premier album en 2003, Billy Talent est reconnu comme l’un des groupes rock les plus importants de sa génération. Avec près d'un million d'albums vendus au Canada seulement et près de 3 millions d'albums vendus dans le monde, le groupe a reçu des certifications multi-platines pour tous ses albums. Le groupe vient de compléter une tournée mondiale où ils ont offert des concerts à guichets fermés au Canada, en Espagne, en France, en Allemagne et en Angleterre. Billy Talent a toujours osé prendre position et émettre ses opinions politiques à travers ses compositions engagées. Dans le contexte actuel, leurs chansons trouvent un écho particulier auprès du public puisqu’elles invitent à s’unir dans un désir commun de changement.



BILLY TALENT EN CHIFFRES

En 23 ans de carrière, les 6 albums du groupe ont été #1 des ventes au Canada dès leur sortie!



À propos de “Afraid of heights”, leur plus recent album:

- a détrôné Drake au sommet du palmarès des meilleures ventes à sa sortie

- a atteint la première place du Billboard dès sa sortie en Allemagne, en Suisse et en Autriche.

- est le 3e meilleur vendeur au Canada en 2016 (Drake #1, Tragically Hip #2)



Billy Talent a obtenu en carrière 52 nominations et 17 prix ( Prix Juno’s et Much Music Video Awards)

4 tournées mondiales à leur actif

Plus de 50 millions de visionnements sur leur chaîne Youtube

Les diffusions radio de leurs chansons ont rejoint une audience de 2.2 millions d’écoute au Canada seulement



UN CONCERT EN ADMISSION GÉNÉRALE ET UNE ZONE AVANT-SCÈNE!

Le spectacle de Billy Talent est proposé dans la programmation régulière du FestiVoix qui est accessible soit à l’achat du passeport pour les 9 jours de festival au coût de 43$ (tx. incl.) ou avec le billet journalier au coût de 25$ (tx. incl.)



Pour ce concert du dimanche 2 juillet, le FestiVoix a créé une zone avant-scène privilégiée. Seulement 200 billets dans cette zone sont disponibles maintenant au coût de 49$ (tx.incl.)



Afin de donner la chance à tous de voir le concert, l’ensemble de l’admission générale sera accessible debout. Il n'y aura aucunes chaises en location ni de zone pour les chaises pliantes. Aucunes chaises ne seront acceptées sur le site du FestiVoix exceptionnellement pour ce concert. Les seules places assises seront à la zone VIP, au Club FestiVoix et au Bistro SAQ.



Tous les billets et passeports sont en vente au www.festivoix.com (frais d’administration et de services applicables)