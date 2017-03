La bibliothèque centrale de Bécancour reçoit India Desjardins !

La bibliothèque centrale de la Ville de Bécancour vous invite, le samedi 25 mars, de 13 h à 14 h, à une activité de rencontre d’auteur réalisée en collaboration avec le Salon du livre Trois-Rivières. Cette activité hors les murs du Salon du livre en sera à sa troisième année d’existence à Bécancour. Sous la forme d’une rencontre d’auteure, vous aurez la chance d’assister à un échange qui mettra en vedette l’auteure India Desjardins.

Cette auteure, réputée pour sa passion, son humour et sa sensibilité, a connu un immense succès en littérature jeunesse, il y a quelques années, avec les huit tomes du Journal d'Aurélie Laflamme. En fait, près de deux millions de livres ont été vendus, un exploit ! India Desjardins a depuis, travaillé à de nombreux projets tels la coscénarisation du film Aurélie Laflamme - Les pieds sur terre, participé à la série Ces gars-là, écrit deux tomes de la BD La célibataire et publié un recueil intitulé Le Noël de Marguerite (récompensé par le prestigieux prix Ragazzi).

Le 25 mars prochain, elle s’apprête à rencontrer les Bécancourois dans le but de promouvoir son tout dernier livre : La mort d'une princesse. Ce dernier se veut plus « adulte » et plus sérieux que ce à quoi elle nous a habitués.

Cette activité s’adresse à un public adulte et est gratuite. Bienvenue à tous.

Inscrivez-vous dès maintenant au 819 294-4455, poste 562.

Les places sont limitées, faites vite!