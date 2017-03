9e édition du Festival Trois-Rivières en Blues

L’organisation de Trois-Rivières en Blues est fière de dévoiler les premiers artistes de sa programmation présentée à l’Amphithéâtre Cogeco pour cette nouvelle édition du festival. Les amateurs sont conviés pour trois soirs de pure musique blues du jeudi 24 août au samedi 26 août 2017.



La soirée de jeudi vibrera tout d’abord au rythme du groupe Montréalais The Damn Truth composé des musiciens Lee-La Baum (voix/guitare), To Chemer (guitares) et Dave Traina (batterie). Misant sur un style rock aux forts accents blues, ces artistes sauront réchauffer la foule et lancer les festivités en grand. L’organisation aura ensuite la chance d’accueillir le groupe Styx pour clore sans première soirée en grande pompe. Les six hommes qui composent le groupe se sont engagés à « rocker » le paradis avec leur immense public en entrant dans leur deuxième décennie avec l’engagement et le défi de rendre chaque spectacle meilleur que le dernier. Fort de ses succès tels que Renegade, Mr. Roboto, Sweet Madame Blue ou encore Babe le groupe saura électriser la scène de l’Amphithéâtre Cogeco.



Samedi soir, les amateurs pourront apprécier le talent de Jonny Lang, un artiste blues ayant connu le succès dès l’âge de 16 ans avec son album Lie To Me. Fort de cinq albums s’étant classés dans le Top 50 du Billboard 200, ce chanteur-guitariste saura charmer l’audience avec une musique chargée d’émotion.



L’organisation a misé encore une fois cette année sur une programmation de qualité en présentant des artistes blues influents au grand Plaisir des amateurs.



Passeports

L’ensemble des spectacles présentés à l’Amphithéâtre Cogeco sera accessible grâce au passeport du festival se détaillant entre 59 $ et 79 $ (plus taxes) dans la section assise de l’amphithéâtre et à 26 $ (plus taxes) pour l’esplanade gazonnée. Le prix des billets est valide jusqu'au 31 juillet 2017. Ceux-ci seront mis en vente le samedi 4 mars dès 11h au www.3renblues.com, à la billetterie de la salle J.-Antonio-Thompson, au 819-380-9797.



Festival Trois-Rivières en Blues

Depuis maintenant 9 ans, le festival Trois-Rivières en Blues reçoit les amateurs de ce style musical dans le décor urbain du centre-ville de Trois-Rivières. Plusieurs artistes performeront durant quatre jours, du 24 au 27 août, à l’Amphithéâtre Cogeco, sur la scène acoustique présente sur la rue Badeaux et dans plusieurs bars et restaurants du centre-ville. Tous les détails se retrouvent au www.3renblues.com.