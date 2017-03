Matt Holubowski :: Deux soirs au MOULIN MICHEL !

Véritable coup de cœur du public lors de la 3e édition de la VOIX III, MATT HOLUBOWSKI remplit les salles partout à travers la province et il ne fait pas exception à Bécancour. C’est donc avec un grand bonheur, que l’équipe de DIFFUSIONS PLEIN SUD, présentera deux soirs ce vendredi 3 mars et samedi 4 mars devant un public impatient de le voir !

Un autre beau rendez-vous en mars pour les amateurs de jazz manouche, de Félix Leclerc ou Django Reinhardt, CHRISTINE TASSAN ET LES IMPOSTEURES, vous proposent de réunir ces trois éléments au cours d’une même soirée le 18 mars prochain au Moulin Michel de Gentilly !

Avec audace, virtuosité et humour, elles marient la poésie de l’un au swing de l’autre, inventant un univers musical foisonnant, ode à la créativité, à la liberté, et bien évidemment, splendide coup de chapeau à deux grands artistes qui ont, chacun sur leur contient, marqué les temps et les cultures.

Pour tous les renseignements, rendez-vous sur notre site web ou sur notre page Facebook !

www.pleinsud.ca | Billetterie : 819 298-2882