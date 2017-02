Le Festivoix dévoile les premiers noms de sa 24e édition!

Voir la galerie de photos

Le FestiVoix de Trois-Rivières a dévoilé mercredi soir les premiers noms des artistes qui fouleront la scène Loto-Québec des Voix Populaires et la scène Bell Fibe des Voix Multiples. La 24e édition du plus important événement musical en Mauricie lancera ses festivités estivales du 29 juin au 9 juillet 2017! Fort d’une édition 2016 historique marquée par un engouement du public sans précédent, 2017 s’annonce chaleureuse, rassembleuse et éclatée!



Michel Fugain aux abords du fleuve St-Laurent

Pour une rare visite en sol québécois, le grand Michel Fugain présentera le samedi 8 juillet sur la scène Loto-Québec des Voix Populaires, son tout nouveau spectacle alliant ses plus grands succès tels : La fête, Fais comme l’oiseau, Viva la Vida et Une belle histoire. Pour l’occasion, l’indomptable et toujours énergique immortel de la chanson française sera accompagné de 12 musiciens chevronnés de l’orchestre Pluribus!



L’édition 2017 du FestiVoix sera aussi l’occasion de vivre de véritables communions artistiques et musicales sur la scène Bell Fibe des Voix Multiples située dans la cour arrière du Monastère des Ursulines. L’ouverture du FestiVoix a été confié au prolifique auteur-compositeur Louis-Jean Cormier dans un concert intime le 29 juin prochain, où il se retrouvera en formule solo sur la scène Bell Fibe des Voix Multiples, endroit tant apprécié par le public que par les artistes.. Toujours sur cette scène, le FestiVoix vous convie à un véritable happening alors que pour la première fois dans l’histoire du festival, un concert lyrique sera présenté sur la scène Bell Fibe des Voix Multiples. La soprano Marie-Josée Lord sera pour l’occasion accompagnée de Quartango dans le cadre du concert Tangopéra, un spectacle composé de grands succès lyriques bien connus du public.



Le FestiVoix est très heureux d’annoncer le retour sur la scène Loto-Québec des Voix Populaires du rocker chouchou des Québécois Éric Lapointe le 29 juin! Cette véritable légende vivante du rock soulevera la foule au son de ses plus grands succès en carrière. Une soirée familiale, amicale et festive est prévue le 5 juillet alors que l’attachant duo 2Frères se produira sur la scène principale avec en main ses nombreux refrains rassembleurs! Et puis enfin, la soirée de clôture du FestiVoix est confié à un véritable fabriquant de tubes au Québec : Marc Dupré. Ce lauréat gagnant de 3 prix Félix, est l’enfant chéri de la pop québécoise adoré par le public. Il sera accompagné sur scène de deux artistes invités membres d’une de ses équipes à l’émission LaVoix.



Veuillez noter que d’autres noms d’artistes faisant partie de la programmation 2017 du FestiVoix seront dévoilés dans les prochaines semaines!



Nouvelle identité visuelle et une chanson explosive!

La nouvelle identité visuelle déclinée sur l’ensemble des plateformes promotionnelles du FestiVoix fait appel aux plaisirs de la musique et à l’attente des beaux jours d’été où on se fabrique des souvenirs simples et chaleureux. Les couleurs rouges et orangées mettent l’accent sur la chaleur ressentie lors de ces si belles soirées à se retrouver en famille et entre amis au bord du fleuve St-Laurent, à la lueur des derniers rayons de soleil. La nouvelle identité visuelle créée en collaboration avec Cyrille Farré de Cynic studio de com est maintenant déployée sur toutes les plateformes socialesdu festival. La chanson officielle du FestiVoix a été confiée au groupe de musique alternative québécois : Mordicus. Avec son refrain à la guitare accrocheur, la pièce Amour révolution, aux accents rock vintage décoiffe juste assez l’auditeur tout en donnant un souffle dynamique et désinvolte au FestiVoix. Impossible de ne pas être charmé par la musique de ce groupe à l’esthétique musicale et visuelle léchées qui a déjà été nommé au prix de la musique alternative GAMIQ et au gala de l’ADISQ dans les catégories Album rock de l’année.





Pour accéder au cahier de presse des artistes : http://www.calameo.com/read/0035334478b908fd79931



Pour visonner la nouvelle identité visuelle 2017 : https://www.youtube.com/watch?v=veWWQLDT1Bo



Pour voir la vidéo dévoilement des premiers noms 2017 : https://www.youtube.com/watch?v=448QqTAy8II



Pour écouter « Amour révolution » de Mordicus, la chanson officielle du FestiVoix 2017 :

https://mordicus.bandcamp.com/track/amour-r-volution

La nouvelle identité visuelle du FestiVoix 2017 se retrouve en pièce jointe.



Les passeports donnant accès aux 9 jours d’activités du FestiVoix et à plus de 100 spectacles sont disponibles dès maintenant pour achat en ligne au www.festivoix.com au coût de 43$* (taxes incluses), tout comme le billet journalier en vente au coût de 25$* (taxes incluses).

*Des frais d’amission et de service sont applicables.